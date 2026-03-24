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群聯擴大Pascari歐盟布局 搶攻AI資料中心升級商機

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
企業級SSD品牌Pascari。公司提供
企業級SSD品牌Pascari。公司提供

NAND Flash控制IC大廠群聯（8299）24日宣布，進一步擴大企業級SSD品牌Pascari於歐盟市場布局，將於德國CloudFest 2026展示最新成果，內容涵蓋夥伴合作深化、通路整合與區域投資，凸顯群聯持續加碼歐洲市場、搶攻AI基礎架構商機的企圖心。

隨著全球記憶體供應持續吃緊，歐盟地區雲端服務供應商、超大規模資料中心與OEM伺服器製造商，一方面面臨供貨壓力，另一方面也積極卡位AI帶動的新一波成長機會。在此趨勢下，資料中心業者與IT團隊正重新檢視整體基礎架構瓶頸，並把高效能儲存視為關鍵升級環節。

為因應市場需求，群聯攜手AIC、迎廣等平台、伺服器與PC解決方案夥伴，擴大Pascari PCIe Gen5 SSD在歐盟市場的導入。群聯指出，Pascari系列鎖定AI與高運算密集環境設計，主打企業級效能與大容量配置，可望滿足現代資料中心在高效能運算與AI應用上的儲存需求。

執行長潘健成表示，歐洲企業在擴建AI基礎架構過程中，正同時面對供應鏈限制、能源效率與資料主權等多重挑戰；透過Pascari Gen5 SSD與aiDAPTIV技術，群聯希望協助客戶降低儲存瓶頸、提升每瓦效能，並支援更大型AI工作負載在本地端系統與伺服器上運行。整體來看，群聯正藉由擴大企業級SSD生態系布局，進一步強化在歐洲AI資料中心市場的能見度。

伺服器 潘健成 歐盟

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