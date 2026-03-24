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高通拚6G 2029年後商用 台灣區升格獨立市場、劉思泰轉戰東南亞紐澳

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰。記者朱子呈／攝影
高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰。記者朱子呈／攝影

高通（Qualcomm）加速為6G世代鋪路。高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰24日表示，6G預計將於2029年至2030年間逐步邁向商業化，高通目前已攜手超過50家合作夥伴共建生態系，推進下一代通訊技術發展。他強調，6G不只是5G的延伸，而是結合連接、運算與AI的全新網路架構，將進一步帶動新應用與新商業模式成形。

在高通的規劃中，6G的意義不只是通訊速度再升級，而是一次更全面的技術重構。劉思泰表示，連接能力仍是基礎，但未來網路競爭關鍵不只在頻寬與傳輸，更在於運算能力與AI整合。隨著AI從終端裝置擴展到邊緣與雲端，未來6G網路將不再只是傳輸管道，而是能支撐智慧決策、即時反應與情境感知的新型基礎設施。

他進一步指出，AI若要真正發揮價值，不能只依賴單一端點，而必須建立雲端、邊緣與終端協同運作的混合式架構。這也是高通近年持續主打的核心方向。無論生成式AI或推論應用，未來都將橫跨不同層級的裝置與網路節點，高通也已提早完成布局，準備迎接AI需求快速升溫帶來的新一波產業變化。

在產品策略上，高通目前以Snapdragon與Dragonwing兩大平台作為AI與6G布局主軸。前者持續深化智慧手機與AI PC等終端裝置應用，後者則鎖定企業與工業市場，切入邊緣AI、智慧製造、機器人與資料中心等場景。高通希望藉由雙平台分進合擊，從消費性電子一路延伸至企業端與產業端，擴大AI應用覆蓋面。

劉思泰也補充，台灣區未來將獨立成為一個區域，但仍隸屬於高通整體亞太區架構之下，對高通而言是重要里程碑。他指出，台灣長年在高通生態系中扮演關鍵角色，不僅是半導體重鎮，也是PC及伺服器相關供應鏈的重要基地。至於個人下一步，劉思泰表示，從4月1日起，將把工作重心轉向東南亞與紐澳區，主因高通在不同區域之間仍有許多合作與整合空間，希望把過去跨區域經驗進一步延伸到其他亞太市場。依照目前組織安排，台灣區銷售團隊將由銷售與營運副總裁Neil帶領，高通技術公司資深副總裁暨高通亞太區總裁O.H. Kwon則將出任台灣區代理總裁。

高通 東南亞

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