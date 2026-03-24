技嘉於 CloudFest 2026 展示橫跨邊緣至資料中心的 AI 基礎架構布局

技嘉（2376）集團子公司技鋼科技，作為加速運算與基礎架構解決方案的領導者，宣布將於德國 Rust 舉行的 CloudFest 2026 展會中，展示其最新 AI 基礎架構產品組合，涵蓋邊緣 AI、企業級 AI 開發，以及機櫃級 AI 工廠。歡迎蒞臨展位 E03 體驗相關創新技術。展會期間，技鋼將展示如何透過整合運算、網路與先進散熱工程，協助雲端服務供應商、主機代管業者與企業高效部署並擴展 AI 服務。

隨著生成式 AI、數位孿生（Digital Twin）與智慧雲端服務需求持續成長，基礎架構必須同時兼顧極致效能與營運效率。技鋼透過完整產品組合回應此趨勢，支援 AI 工廠、超級運算、雲端代管與邊緣 AI 等多元應用場景。

技嘉平台建構於輝達（ NVIDIA）與超微（ AMD）加速運算技術之上，整合先進GPU加速、高速網路與最佳化散熱架構，支援新世代 AI 工作負載的大規模部署。

於 CloudFest 現場，技鋼將展示多款基於 NVIDIA 的 AI 平台，涵蓋從邊緣推論到大規模 AI 訓練的應用場景：其中，GIGABYTE AI TOP ATOM，是精巧型 AI 超級電腦，採用 NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片，與 NVIDIA AI 軟體堆疊，支援高達 2,000 億參數模型，並提供最高 1 petaFLOPS 的 FP4 AI 運算效能，適用於低延遲邊緣推論與個人 AI 開發。

至於GIGABYTE W775-V10-L01，採用 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra 桌上型電腦超級晶片，並導入液冷設計，提供最高 20 petaFLOPS FP4 運算效能，支援高達 1 兆參數模型，將資料中心等級 AI 能力帶入工作站環境。

此外，在軟體層面，技嘉與 NVIDIA 合作推動 NVIDIA NemoClaw，這是一套開源軟體堆疊，可透過單一指令安全地部署 OpenClaw 常駐型 AI 助理。作為 NVIDIA Agent Toolkit 的一部分，NemoClaw 會安裝 NVIDIA OpenShell runtime，提供安全環境以運行自主 AI Agent 與開源模型（如 NVIDIA Nemotron）。

隨著桌上型 AI 運算能力快速提升，NVIDIA NemoClaw 也讓新一類常駐型 AI Agent 能直接在本地硬體上運行。其應用情境包括個人研究助理、工作流程自動化代理，以及私有化程式開發助理等。透過 NemoClaw，個人與小型團隊可更容易部署這些智慧代理，降低對企業級雲端基礎架構的依賴，同時確保資料隱私並保有對 AI 工作負載的完整控制。技嘉個人 AI 超級電腦則提供支援此類 Agentic AI 應用趨勢所需的桌面級運算基礎。