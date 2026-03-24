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微星於CloudFest 2026 展出雲端AI與企業級伺服器平台
微星科技（2377）於 CloudFest 2026（德國魯斯特）展出完整新一代資料中心解決方案，聚焦雲端運算、AI 基礎架構與企業級伺服器平台，協助企業與服務供應商打造高效能、可擴展的運算環境。
本次展示三大核心亮點如下：雲端運算平台｜高密度 × 超大規模部署，支援 2U 多節點與 ORv3 架構，搭配 AMD EPYC 與 Intel Xeon®6 處理器，導入 DC-MHS 模組化設計，提升維運效率與部署彈性，適用超大規模資料中心環境。
AI 運算平台｜從開發到訓練完整覆蓋，涵蓋 NVIDIA MGX GPU 伺服器與 DGX 等級工作站，支援 Blackwell GPU、PCIe 6.0 與 400GbE 高速網路，滿足 AI 模型訓練、推論與在地開發需求。
企業級伺服器｜支援混合雲與關鍵應用，1U / 2U 平台結合高核心 CPU、DDR5 與 NVMe 儲存架構，適用虛擬化、資料庫與雲原生應用，強化企業資料中心效能與擴展能力。
在 AI 與資料密集型工作負載持續成長下，MSI 持續強化從資料中心到邊緣部署的完整產品布局，協助客戶加速建構下一世代運算基礎架構。
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