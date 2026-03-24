是方斥資逾30億元建第4座AIDC 2028年商轉

台灣IDC品牌是方電訊今天宣布，董事會通過投資超過新台幣30億元，於中部科學園區興建第4座AI資料中心，預計2026年啟動，2028年投入商轉。

是方電訊指出，因應全球AI算力與代理服務需求爆發，以及聯雲智能資料中心進駐率預計在2028年達到滿載水準，董事會今天通過投資超過30億元，於中部科學園區興建第4座AI資料中心，響應政府投資中南部的重點發展策略，搶攻中南部AI算力、應用及代理服務商機。

是方董事長邵泓嘉表示，是方自掛牌上櫃後已連8年創造營收與獲利新紀錄，聯雲AI智能資料中心（LY2）進駐率持續提升，帶動未來整體業績不斷創高；但有鑑於LY2進駐率即將在明、後年達到滿載水準，因此是方營運團隊在去年即著手籌備未來5年的投資計畫，今天向董事會提出報告並通過此項重大投資案，以擴大是方未來的成長動能。

邵泓嘉表示，是方未來5年的藍海戰場選定中部科學園區作為新據點，除考量新竹以北電力供應吃緊的狀況之外，另一方面也是精確鎖定中南部「產業與生活並進」的科技新城模式，以及龐大AI產業鏈所帶來的群聚效應。

據統計，中科2025年營業額達1.13兆元的規模，年增9.29%；南科產值更於同年突破2.97兆元，年增34.26%。隨着AI算力及相關應用服務需求強勁，中南部已成為AI供應鏈重鎮，是方電訊新AIDC將協助國際客戶進駐中南部，並提供當地客戶部署AI應用與異地備援，並經由是方建置的「三環光纖網路」，無縫接軌國際海纜、網際網路、數據與雲端資源。

是方表示，第4座AIDC將參照聯雲智能資料中心（LY2）的三高標準規格，具備「高電力、高承載、高散熱」優勢。主要技術亮點包括，總投資額初估超過30億元，預計2026年啟動，2028年投入商轉；技術架構支援水冷與氣冷混合設計，滿足AI高密度伺服器散熱需求；單一機櫃可支援10KW至150KW以上電力，並符合綠建築與智慧建築設計標準。

是方表示，目前已與多家國際雲端服務業者、大型製造業及金融業者簽訂租用意向書，藉由第4座中科資料中心的建立，協助客戶體驗將從電信、網路到AI算力一站式「是方AIDC生態系」的服務。