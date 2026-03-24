台積電逾2.3萬志工足跡擴大全球 張淑芬現身分享成果

台積（2330）志工足跡延伸，擴散影響力，台積電慈善基金會董事長張淑芬24日在公益記者會上分享志工服務的成果，除了在台灣也擴大了全球足跡至檳城、熊本等地。

她分享，台積電慈善基金會在2025年度，聚集23,053名熱情志工，落地執行870場溫暖行動，累積高達136,065小時的志工總時數，並與32個廠處緊密合作，匯聚成一股堅韌的改變力量，將關懷遍布城鄉，這一切努力，讓567,000人次受益。

教育培力方面，她分享，志工服務的三大面向之一向上連結企業，向下扎根學校，2025年，台積電慈善基金會與桃園、新竹、雲林、屏東、台東五縣市地方政府合作，共同舉辦5場職涯博覽會。除鼓勵供應鏈夥伴到場徵才外，基金會亦攜手104人力銀行推出「職業引路人專區」，結合興趣測驗、職涯諮詢與職人分享，引導國中、高中學子探索天賦與興趣，瞭解未來所需技能與發展可能，啟發清晰的職涯志向。總計98間企業共襄盛舉，吸引7,995學子。

台積電慈善基金會長期關注社會公益與教育培力。近期，董事長張淑芬親自率團，於2026年初訪問檳城，展開公益交流活動。此次檳城行程，拜會檳州立法議會議長拿督斯里劉子健，並就公益理念與社會議題進行深入交流。

張淑芬分享基金會在台灣各地推動的公益計畫，及在日本熊本展開的公益行動，關注當地社會與民生需求。董事長張淑芬強調：「行善必須發自內心，才能真正感受到快樂與意義。」

台積電慈善基金會執行長彭冠宇也指出，公益主軸著重於培力偏鄉及建構地方支援系統，同時也注重健康長壽及環境永續。強調以專業技能為基礎，培力偏鄉的年輕人，擁有謀生技能及就業管道。我們以「三角模式」策略，即政府、教育機構與企業三方攜手合作，整合資源並鼓勵供應商參與其中，更全面地推動公益行動。

此次訪問，台積電志工也參訪檳城技術發展中心（PSDC）及銀禧老人院，深入了解當地在技術教育及長者照護領域的服務模式與未來發展方向，期待未來在檳城的教育與健康長壽領域，能探索更多公益合作可能性。