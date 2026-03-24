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趨勢科技企業事業群TrendAI亮相 全新品牌識別展現轉型與AI地位

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技宣布，旗下企業資安事業群以全新名稱TrendAI隆重登場，反映隨著AI成為企業新一層運算架構，其業務持續演進的發展方向；呼應公司更聚焦於解決真實世界的資安挑戰，並將資安風險管理視為企業核心營運優先事項的策略定位。

隨著企業圍繞AI、自主系統與數據驅動決策重新設計營運模式，資安防護也必須同步進化。TrendAI回應不斷擴大的攻擊面，從傳統的基礎設施應用程式防護，進一步延伸至治理AI系統在企業內部如何運作、連結與做出決策。

TrendAI的AI資安策略建立在四大核心原則之上：提升對AI使用情境的可視性，掌握系統與代理在跨環境中的互動，理解這些互動背後的情境與意圖，強化對使用行為與代理驅動行動的政策與控管機制，並在關鍵決策節點導入必要的人為監督。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，TrendAI推出，象徵公司信念：安全必須與所保護的科技同步演進。全球的企業正重新以AI、資料與代理系統設計其營運架構，趨勢的任務是確保這些企業能從一開始就具備信心、掌控力與韌性。

TrendAI代表公司多項產品，演進成統一的企業級AI資安平台 TrendAI Vision One，目前在雲端、端點、網路及威脅偵測等領域均榮獲Gartner、IDC與Forrester等分析機構肯定。全新品牌定位使TrendAI的資安方案更貼近現代企業的風險管理模式，不僅防護基礎設施，更進一步治理AI驅動的系統與決策。趨勢科技企業事業群營運長金敬秀表示，這代表全新的資安思維，AI系統承擔越來越多責任，資安防護也必須從被動回應事件，轉向理解意圖及治理由機器驅動的行為。

TrendAI亦同步推出多項策略性計畫，包括全新Podcast系列AI Security Brief，分享AI與資安交匯點上的即時與真實案例。TrendAI Spark是全球旗艦活動生態圈，聯結客戶、合作夥伴與技術社群，共同探索AI如何重塑資安、風險與領導決策思維。S-RM策略夥伴合作是透過與全球資安事件應變與網路風險顧問夥伴合作，強化TrendAI的合作生態圈，將其導入企業資安事件發生後的應變流程，協助組織從事件遏制階段，轉向長期風險降低與資安策略的建立。與HackerVerse合作，以自主AI代理的獨立對抗測試來實際執行MITRE ATT&CK技術，並透過可量化、具實證基礎的成果，持續驗證偵測效能。

陳怡樺 應用程式 基礎設施

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