快訊

傳毆打、性虐待…北市某國小棒球隊霸凌 教練疑涉入遭調職

國旅再起爭議！親子友善飯店牙膏要價100元 他怒：誰愛住誰住

經典賽／鄉民挖出3位台美混血好手！強打捕手康威爾曾與高志綱合影

聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾陳立武 將於 Computex 發表演講

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
英特爾。照片/聯合報系資料庫
英特爾。照片/聯合報系資料庫

COMPUTEX主辦單位外貿協會（TAITRA）於24日宣布，英特爾執行長陳立武將於COMPUTEX 2026發表主題演講。陳立武的演講將於6月2日在南港展覽館二館舉行，分享在AI時代下，英特爾對新世代運算的發展願景。

隨著AI正在重塑各行各業，陳立武將說明矽晶、系統與軟體領域的關鍵突破，以及透過與生態系的深度合作，共同推動效能、能源效率與規模化發展邁向更高層次。他也將分享英特爾如何與客戶及合作夥伴攜手合作，共同定義異質運算的未來，並建構支撐AI時代發展所需的基礎設施

COMPUTEX 2026將於6月2日至5日登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、展覽規模再創新高，共1,500家海內外企業使用達6,000個攤位。

英特爾 陳立武 基礎設施

延伸閱讀

擷發科入列聯發科AI陣營 強攻跨國邊緣AI商機

相關新聞

中東戰事影響氦氣供應半導體業 經長：不會缺貨但稍微漲價

中東戰事延燒，氦氣價格翻倍，立委盼盡可能讓半導體產業優先取得氦氣。對此，經濟部長龔明鑫表示，氦氣過去從中東進口比較多，主要是因為比較便宜。不過話美國、澳洲也有供應氦氣，基本上不會缺貨，只是價格稍微漲了一點。至於未來藥價可能上漲，衛福部應變小組三方向處理中。

英特爾陳立武 將於 Computex 發表演講

COMPUTEX主辦單位外貿協會（TAITRA）於24日宣布，英特爾執行長陳立武將於COMPUTEX 2026發表主題演講。陳立武的演講將於6月2日在南港展覽館二館舉行，分享在AI時代下，英特爾對新世代運算的發展願景。

NCC 委員不足 愛爾達股票股利改發現金、每股4.806元不變

愛爾達科技（8487）24日宣布修正股利發放金額，原本原規劃配發每股現金股利新台幣3.5元及股票股利1.306元，改為全數配發現金股利4.806元。

今明年獲利動能續強 法人調升這檔封測股投資評等

京元電子（2449）受惠最終測試（FT）、系統級測試（SLT）的複雜度、時間、單價明顯提升，加上先進測試新產能開出，及ASIC客戶高功率燒錄測試（Burn-in）測試等新動能，法人調升評等至「買進」。

蘋果WWDC開發者大會6月9日登場 聚焦AI新進展

蘋果公司（Apple）今天宣布將於台灣時間6月9日至13日在線上舉辦為期一週的年度全球開發者大會（WWDC），展示最新的...

陸機器人能蹦跳 台積電才是核心！謝金河：撐起台經濟 卻有人從200元罵到2000元沒停

台積電的厚度與底氣！亞洲大學頒發名譽博士學位給台積電董事長魏哲家，他一上台就把功勞歸給創辦人張忠謀，也感謝團隊的支持與努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。