英特爾陳立武 將於 Computex 發表演講

中東戰事延燒，氦氣價格翻倍，立委盼盡可能讓半導體產業優先取得氦氣。對此，經濟部長龔明鑫表示，氦氣過去從中東進口比較多，主要是因為比較便宜。不過話美國、澳洲也有供應氦氣，基本上不會缺貨，只是價格稍微漲了一點。至於未來藥價可能上漲，衛福部應變小組三方向處理中。

2026-03-24 11:15