聽新聞
0:00 / 0:00
英特爾陳立武 將於 Computex 發表演講
COMPUTEX主辦單位外貿協會（TAITRA）於24日宣布，英特爾執行長陳立武將於COMPUTEX 2026發表主題演講。陳立武的演講將於6月2日在南港展覽館二館舉行，分享在AI時代下，英特爾對新世代運算的發展願景。
隨著AI正在重塑各行各業，陳立武將說明矽晶、系統與軟體領域的關鍵突破，以及透過與生態系的深度合作，共同推動效能、能源效率與規模化發展邁向更高層次。他也將分享英特爾如何與客戶及合作夥伴攜手合作，共同定義異質運算的未來，並建構支撐AI時代發展所需的基礎設施。
COMPUTEX 2026將於6月2日至5日登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、展覽規模再創新高，共1,500家海內外企業使用達6,000個攤位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。