遠傳淨利超乎預期 連兩年加發獎金

遠傳電信（4904）合併亞太電信（3682）後，營收、獲利連續兩年成長，遠傳總經理井琪也承諾同仁，獲利數字超乎預期，就加發獎金，井琪今日開心宣布，遠傳已經連續兩年加發「永續激勵獎金」。

井琪在2026年合併亞太電信後，訂下「一年拓基、兩年有成、三年起飛」策略目標，近兩年營收獲利均繳出超乎預期表現，2025年營收、每股純益創下歷史新高，5G滲透率來到47.5%，平均帳單金額（ARPU）719元，雙雙創下業界第一。

井琪表示，要讓同仁覺得公司獲利表現與自己息息相關，透過獲利獎金發放的方式，讓大家有感，更精實的把錢花在刀口上，攜手讓獲利提升，經董事會通過之後，訂定「永續激勵獎金」，營運持續成長、且持續深耕永續。

遠傳2024年獲利超乎預期，拿其中5%獲利加發獎金，每位員工獲得1.6萬元獎金；2025年獲利也超乎預期，今年拿10%獲利加發獎金，每位員工獲得1.69萬元獎金。

遠傳股價表現也相對亮眼，2024年到2026年股價屢創新高，近兩年含息投資報酬率25%；遠傳也是業界唯一連兩年當年度填息；遠傳外資持股達21.9%，外資法人持股最高；遠傳也是業界唯一，法人一致喊買。