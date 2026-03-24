快訊

傳毆打、性虐待…北市某國小棒球隊霸凌 教練疑涉入遭調職

國旅再起爭議！親子友善飯店牙膏要價100元 他怒：誰愛住誰住

經典賽／鄉民挖出3位台美混血好手！強打捕手康威爾曾與高志綱合影

神達數位擬4月下旬上市 智慧車載資通訊攻車隊管理

中央社／ 台北24日電

車用電子廠神達數位今天表示，規劃4月下旬上市，總經理張樂羣表示，今年業績成長目標可正向看待，智慧車載資通訊系統業績將是主要成長動能，積極布局歐洲、北美、日本等車隊管理服務應用市場。

神達數位中午舉行媒體交流會，展望3大產品線發展，神達數位總經理張樂羣指出，在智慧移動部分，行車紀錄器和戶外用導航設備可小幅成長。

在智慧車載資通訊系統，張樂羣表示，目前業績占比約3成出頭，預估今年占比可提升至34%，今年智慧車載資通訊系統產品成長可期。神達數位相關產品結合4G功能，積極銷往歐美車隊管理服務應用市場，除了歐美市場外，神達也積極布局日本市場。

神達數位說明，目前智慧移動項目業績占比低於3成；另外智慧物聯項目占比約4成，今年在智慧物聯項目產品可小幅成長，未來積極布局智慧車載資通訊系統軟體方案。

神達數位指出，智慧移動、智慧車載資通訊及智慧物聯3大領域產品，從終端硬體、Edge AI Box，進一步延伸至車隊後台管理平台（VisionMax）、行動裝置管理後台（MiDM）等雲端平台服務，為全球車隊、企業與工業客戶提供軟硬體解決方案，應用場域涵蓋車用電子、車隊管理、工業Edge AI、智慧零售及智慧城市等。

法人表示，神達數位切入歐洲輪胎大廠旗下車隊管理系統，預計第2季放量出貨，北美穩固車隊平台客戶，訂單能見度看到6個月至12個月，日本市場獲得計程車叫車平台客製化訂單。

觀察主要市場業績比重，根據資料，2025年北美市場占神達數位整體業績比重約35%，日本占比約21%，歐洲占比約19%，台灣占比約8%，其他市場占比約18%。

神達 業績 日本

延伸閱讀

達明衝刺機器人布局

擷發科入列聯發科AI陣營 強攻跨國邊緣AI商機

達明：車用及半導體客戶下半年試用輪型人形機器人

友通法說會／第1季訂單能見度正向 看好國防、工業自動化需求

相關新聞

中東戰事影響氦氣供應半導體業 經長：不會缺貨但稍微漲價

中東戰事延燒，氦氣價格翻倍，立委盼盡可能讓半導體產業優先取得氦氣。對此，經濟部長龔明鑫表示，氦氣過去從中東進口比較多，主要是因為比較便宜。不過話美國、澳洲也有供應氦氣，基本上不會缺貨，只是價格稍微漲了一點。至於未來藥價可能上漲，衛福部應變小組三方向處理中。

英特爾陳立武 將於 Computex 發表演講

COMPUTEX主辦單位外貿協會（TAITRA）於24日宣布，英特爾執行長陳立武將於COMPUTEX 2026發表主題演講。陳立武的演講將於6月2日在南港展覽館二館舉行，分享在AI時代下，英特爾對新世代運算的發展願景。

NCC 委員不足 愛爾達股票股利改發現金、每股4.806元不變

愛爾達科技（8487）24日宣布修正股利發放金額，原本原規劃配發每股現金股利新台幣3.5元及股票股利1.306元，改為全數配發現金股利4.806元。

今明年獲利動能續強 法人調升這檔封測股投資評等

京元電子（2449）受惠最終測試（FT）、系統級測試（SLT）的複雜度、時間、單價明顯提升，加上先進測試新產能開出，及ASIC客戶高功率燒錄測試（Burn-in）測試等新動能，法人調升評等至「買進」。

蘋果WWDC開發者大會6月9日登場 聚焦AI新進展

蘋果公司（Apple）今天宣布將於台灣時間6月9日至13日在線上舉辦為期一週的年度全球開發者大會（WWDC），展示最新的...

陸機器人能蹦跳 台積電才是核心！謝金河：撐起台經濟 卻有人從200元罵到2000元沒停

台積電的厚度與底氣！亞洲大學頒發名譽博士學位給台積電董事長魏哲家，他一上台就把功勞歸給創辦人張忠謀，也感謝團隊的支持與努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。