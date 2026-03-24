神達數位擬4月下旬上市 智慧車載資通訊攻車隊管理

車用電子廠神達數位今天表示，規劃4月下旬上市，總經理張樂羣表示，今年業績成長目標可正向看待，智慧車載資通訊系統業績將是主要成長動能，積極布局歐洲、北美、日本等車隊管理服務應用市場。

神達數位中午舉行媒體交流會，展望3大產品線發展，神達數位總經理張樂羣指出，在智慧移動部分，行車紀錄器和戶外用導航設備可小幅成長。

在智慧車載資通訊系統，張樂羣表示，目前業績占比約3成出頭，預估今年占比可提升至34%，今年智慧車載資通訊系統產品成長可期。神達數位相關產品結合4G功能，積極銷往歐美車隊管理服務應用市場，除了歐美市場外，神達也積極布局日本市場。

神達數位說明，目前智慧移動項目業績占比低於3成；另外智慧物聯項目占比約4成，今年在智慧物聯項目產品可小幅成長，未來積極布局智慧車載資通訊系統軟體方案。

神達數位指出，智慧移動、智慧車載資通訊及智慧物聯3大領域產品，從終端硬體、Edge AI Box，進一步延伸至車隊後台管理平台（VisionMax）、行動裝置管理後台（MiDM）等雲端平台服務，為全球車隊、企業與工業客戶提供軟硬體解決方案，應用場域涵蓋車用電子、車隊管理、工業Edge AI、智慧零售及智慧城市等。

法人表示，神達數位切入歐洲輪胎大廠旗下車隊管理系統，預計第2季放量出貨，北美穩固車隊平台客戶，訂單能見度看到6個月至12個月，日本市場獲得計程車叫車平台客製化訂單。

觀察主要市場業績比重，根據資料，2025年北美市場占神達數位整體業績比重約35%，日本占比約21%，歐洲占比約19%，台灣占比約8%，其他市場占比約18%。