聯寶平板變壓器從冷灶變熱門元件 獲電子五哥青睞攻 AI資料中心商機

高階平板電壓器過去是網通業專用，在AI時代從冷衙門變身熱門零組件，電磁元件老牌廠商聯寶近期接獲台灣伺服器ODM大廠合作需求，將針對伺服器機櫃液冷系統提供電源穩壓模組，公司分析，平板變壓器產業龍頭是以色列公司，因地緣政治因素，聯寶反成受惠方。

佈局四年，無線充電及電磁元件廠聯寶電子今年將透過矽光子跟液冷系統業務，正式跨入AI資料中心商機，公司表示，過去跟一家電子五哥合作3年提供警用系統燈平板變壓器，今年隨該五哥的AI客戶需求大增，雙方也開始洽談平板變壓器解決方案。

聯寶表示，平板變壓器單價高但體積小，可以放於電源櫃或伺服器機櫃內適合對單價敏感度較低的產品過去以網通客戶使用量較大，而目前平板變壓器最大供應商是以色列廠商，近期隨中東戰局變化快速，可能是ODM大廠轉而與聯寶深度合作原因。

聯寶過去以消費電子市場為主，主要提供高功率電源模組及高瓦數無線充電模組，在電磁及熱流模擬技術上具專業性，過去就跟MCU晶片廠商合作就磁路及散熱設計上合作，今年受惠於AI需求大增，公司也聘請電力電子與電源管理領域專家呂錦山擔任新品開發顧問，跨入B2B市場。

呂錦山表示，AI 時代的晶片如 CPU、GPU算力需求極高，其電源特性是「極低電壓與極大電流」，且運算過程產生極端且高速的瞬間電流變動，若電源無法瞬間急速反應與穩壓，就會像是搭公車急煞或暴衝，導致系統當機甚至毀損，高階磁性元件如耦合電感、矩陣式電感可以協助穩定瞬間高速供電帶來的電壓，這讓原本屬邊緣零件的磁性元件，成為 AI 硬體系統重要元件，聯寶也不會缺席該商機。

隨著 AI 伺服器傳輸速度推進至 800G 甚至 1.6T 規格，聯寶表示，為了降低訊號損失，矽光子技術的導入，也創造48伏轉12伏的電源磚商機，目前公司已經接獲網通客戶訂單，欲祭出貨平板變壓器給客戶，下半年出貨，首批出貨24萬顆，另外低軌衛星跟WiFi8業務也持續發展。

由於AI伺服器電源櫃仍在初期階段，公司預估4大類新事業業績貢獻營收5~10%，今年將持續投入新品研發，研發費用比將從7%拉高至8%。