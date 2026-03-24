Mandiant 發布 M-Trends 2026報告 攻擊者手法更複雜、潛伏時間長

IT資安專業研討會RSA Conference於3月23日至26日舉行，Google Cloud展示如何強化防禦者的優勢。GooMandiant與Google威脅情報小組（Google Threat Intelligence Group, GTIG) 公布《M-Trends 2026》報告，當前網路犯罪集團手法更加複雜，達成長達數年的潛伏與持續攻擊，漏洞利用仍是最常見的原始攻擊手，值得注意的是，語音釣魚（vishing）的攻擊激增，成為全球第二常見的原始攻擊手法。

根據2025年Mandiant超過50萬小時的事件調查以及Google威脅情報小組（GTIG）的研究，M-Trends 2026報告揭露了當前威脅情勢的關鍵轉變。最值得注意的是，網路犯罪集團之間的初始存取權限移交（Initial Access Handoffs）時間，從數小時驟減至僅需22秒，導致留給防禦者介入處置的窗口期（the median window to intervene) 大幅縮減。攻擊者的手法日益複雜化，透過虛擬化、邊緣及網路層，並利用第三方 SaaS 整合功能在雲端環境中竊取和轉移數據，藉此達成長達數年的潛伏與持續攻擊。

其他關鍵重點包括，漏洞利用連續六年成為全球最常見的原始攻擊手法，占所有入侵事件的 32%。語音釣魚的攻擊激增，成為全球第二常見的原始攻擊手法（11%），且為入侵雲端的首要途徑（23%）。

2025年，全球攻擊者的潛伏時間（Dwell Time）中位數增加至14天，主要受到網路間諜活動和北韓 IT 工作者事件所影響（兩者的潛伏時間中位數均達122 天）。

2025年日本及亞太地區（JAPAC）資安概況部分，發現企業內部偵測率上升，企業內部自行發現資料外洩的比率從去年的31%大幅上升至49%，企業正從單純依賴外部的通報轉向正面的自主徵測。潛伏期延長，攻擊者的潛伏時間中位數翻倍增長至15天，而由外部通報的事件，其潛伏期更是從10天大幅攀升至38天。主要攻擊手段則包括漏洞利用（33%）和竊取憑證（23%），是攻擊者入侵的主要方式。

報告也指出，偵測到疑似具有中國相關背景的網路間諜活動叢集利用CVE-2025-31324 漏洞，並頻繁使用KRABDRIP下載軟體執行任務。

Google Cloud也在大會中推出三項新產品，包括暗網情報（dark web intelligence) 預覽版，整合於Google Threat Intelligence服務，利用最新的Gemini模型協助客戶將龐大的暗網數據轉化為精確且具關聯性的洞察。代理式自動化（agentic automation）預覽版，為反制超越傳統防禦手段的「機器速度」攻擊 (Machine-speed attacks) ，Google Security Operations推出代理式自動化功能，利用AI代理動態且自動化地應對威脅。

遠端模型脈絡協定伺服器支援（remote model context protocol server support），Google Security Operations 客戶現在可透過遠端模型脈絡協定（Model Context Protocol, MCP）伺服器支援，打造專屬的企業級安全代理（security agents）。客戶無需自行託管安全營運MCP伺服器客戶端，即可針對自建的安全代理實現統一治理與控管。