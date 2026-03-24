LINE GO 強化叫車調度能力 單一帳戶可管理最多5趟進行中行程

台灣指標性MaaS（Mobility as a Service）移動生態圈平台LINE GO，近期升級LINE GO TAXI叫車功能，開放單一帳號可同時管理多趟行進中行程，同時段最多可管理5趟行程，為目前業界可管理最多行進中叫車趟次的平台。

LINE GO由超過495萬用戶的使用行為洞察發現，群體社交活動與家庭移動需求增加。2025年推出「幫人叫車」功能以來，使用率以每月平均3.5％的趟次成長。從實際使用情境來看，主要集中於年輕族群協助長輩叫車、商務聚餐接送，以及朋友聚會後的返程安排，顯示叫車服務已從個人使用延伸至多人與社交場景。

LINE GO延伸社群分享的優勢，開發「多趟行進中行程」的管理功能。用戶能在同一帳號中，即使第一趟行程尚未結束，仍可持續建立新的叫車行程，最多可建立5趟行程。此功能支援即時叫車、預約叫車及機場接送等服務。

結合「幫人叫車」功能，搭乘者即使不是LINE GO用戶，只要透過LINE訊息即可得知司機與車牌資訊、車輛位置與預計抵達時間。系統亦會建立「叫車人、搭乘者與司機」三方溝通機制，降低叫車人需在司機與搭乘者之間轉達資訊的情況，並減少定位誤差，提升代叫車的便利性與安全性。

LINE GO技術長黃佩恩指出，功能升級將叫車服務從個人移動工具進一步延伸為移動社群化，進一步建構Social MaaS數位移動生態圈。