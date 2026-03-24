快訊

國旅再起爭議！親子友善飯店牙膏要價100元 他怒：誰愛住誰住

經典賽／鄉民挖出3位台美混血好手！強打捕手康威爾曾與高志綱合影

白宮相中伊朗領導人是他！美官員點名「熱門人選測試中」背景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NCC 委員不足 愛爾達股票股利改發現金、每股4.806元不變

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

愛爾達科技（8487）24日宣布修正股利發放金額，原本原規劃配發每股現金股利新台幣3.5元及股票股利1.306元，改為全數配發現金股利4.806元。

愛爾達表示，因應主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）目前委員人數不足，致相關轉增資案暫無法進行審議，考量目前整體監理環境及審查程序時程具有不確定性，為確保股東權益及股利政策之穩定性，董事會經審慎評估後，決議取消股票股利發放，改以現金股利方式一次性配發，調整後現金股利總額為4.806元。以昨日股價79.1元計算，現金殖利率6.08%。

此次調整係基於外部制度因素所進行之應變措施，並不影響公司整體營運表現與財務體質

NCC 股利 現金股利

延伸閱讀

茂生法說會／今年續朝一條龍垂直整合挺進 推動營收與獲利成長

42萬股東注意！合庫金股利0.8+0.25元、創三年來高點

華南、國泰金法說股利聚焦 子公司獲利、今年展望同受矚目

玉山金配息1.4元股價卻跌？不敗教主陳重銘揭密：這原因讓本益比校正回歸

相關新聞

中東戰事影響氦氣供應半導體業 經長：不會缺貨但稍微漲價

中東戰事延燒，氦氣價格翻倍，立委盼盡可能讓半導體產業優先取得氦氣。對此，經濟部長龔明鑫表示，氦氣過去從中東進口比較多，主要是因為比較便宜。不過話美國、澳洲也有供應氦氣，基本上不會缺貨，只是價格稍微漲了一點。至於未來藥價可能上漲，衛福部應變小組三方向處理中。

NCC 委員不足 愛爾達股票股利改發現金、每股4.806元不變

愛爾達科技（8487）24日宣布修正股利發放金額，原本原規劃配發每股現金股利新台幣3.5元及股票股利1.306元，改為全數配發現金股利4.806元。

今明年獲利動能續強 法人調升這檔封測股投資評等

京元電子（2449）受惠最終測試（FT）、系統級測試（SLT）的複雜度、時間、單價明顯提升，加上先進測試新產能開出，及ASIC客戶高功率燒錄測試（Burn-in）測試等新動能，法人調升評等至「買進」。

蘋果WWDC開發者大會6月9日登場 聚焦AI新進展

蘋果公司（Apple）今天宣布將於台灣時間6月9日至13日在線上舉辦為期一週的年度全球開發者大會（WWDC），展示最新的...

陸機器人能蹦跳 台積電才是核心！謝金河：撐起台經濟 卻有人從200元罵到2000元沒停

台積電的厚度與底氣！亞洲大學頒發名譽博士學位給台積電董事長魏哲家，他一上台就把功勞歸給創辦人張忠謀，也感謝團隊的支持與努力。

特斯拉製造晶片 來台挖角…劍指台積等大廠核心工程師

特斯拉執行長馬斯克啟動「TeraFab」晶片製造計畫，預計投資200億至250億美元，打造2奈米先進晶圓廠之後，特斯拉於官網釋出要在台灣找半導體人才的訊息，鎖定具十年以上經驗的高階製程整合人才，劍指台積電等一線大廠核心工程師，引爆台灣新一波半導體搶人大戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。