NCC 委員不足 愛爾達股票股利改發現金、每股4.806元不變

愛爾達科技（8487）24日宣布修正股利發放金額，原本原規劃配發每股現金股利新台幣3.5元及股票股利1.306元，改為全數配發現金股利4.806元。

愛爾達表示，因應主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）目前委員人數不足，致相關轉增資案暫無法進行審議，考量目前整體監理環境及審查程序時程具有不確定性，為確保股東權益及股利政策之穩定性，董事會經審慎評估後，決議取消股票股利發放，改以現金股利方式一次性配發，調整後現金股利總額為4.806元。以昨日股價79.1元計算，現金殖利率6.08%。

此次調整係基於外部制度因素所進行之應變措施，並不影響公司整體營運表現與財務體質