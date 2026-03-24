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和碩搶攻歐洲AI伺服器需求 前進CloudFest 2026

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）持續衝刺伺服器業務，宣佈擴展其高效能運算產品組合，旨在加速歐洲AI就緒（AI-ready）資料中心的發展。於CloudFest 2026展會上，和碩推出多款液冷與高密度伺服器，以因應歐洲對主權AI基礎架構與永續運算能力日益增長的需求。

本次展出的亮點之一為MS101-2A1，這是一款1OU、雙節點高密度伺服器，搭載雙AMD EPYC 9005處理器。此系統專為歐洲企業客戶設計，在緊湊的機身空間內提供卓越的運算密度與可靠性，以滿足現代資料中心對空間效率的嚴苛要求。

在CloudFest 2026上，和碩展示其最新的AI 伺服器系列，專為極致效能與能源效率打造。該系列產品涵蓋搭載 NVIDIA HGX B300、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU以及AMD EPYC處理器的系統，並搭配先進的AI儲存解決方案。

此外，和碩同步展示多款高密度且專注於AI的模組化系統。

「和碩最新的產品組合展現卓越的工程規模化能力與製造實力，致力於推動歐洲的AI願景。」和碩伺服器事業處總經理王美惠表示：「藉由提供經認證的高效能平台，包含液冷NVIDIA HGX B300伺服器與符合OCP規範的設計，我們協助歐洲資料中心業者部署具擴展性且節能的基礎架構，使其能以更高效率與信心應對下一世代最嚴苛的AI工作負載。」

和碩 王美惠 伺服器

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