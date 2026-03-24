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中東戰事影響氦氣供應半導體業 經長：不會缺貨但稍微漲價

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫（右）赴立法院備詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫（右）赴立法院備詢。記者季相儒／攝影

中東戰事延燒，氦氣價格翻倍，立委盼盡可能讓半導體產業優先取得氦氣。對此，經濟部長龔明鑫表示，氦氣過去從中東進口比較多，主要是因為比較便宜。不過話美國、澳洲也有供應氦氣，基本上不會缺貨，只是價格稍微漲了一點。至於未來藥價可能上漲，衛福部應變小組三方向處理中。

卓榮泰24日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。立委游顥質詢問及，中東戰事持續延燒，政府是否有完整的能源應變計畫，及暫時能源調度跟備援機制？

卓榮泰表示，中東戰爭開打時，我政府就啟動了緊急應變措施，各部會也都有緊急應變小組。行政院物價穩定委員會從每季開會，調整為每週都開相對的會議。政務會議以及行政院會也都持續就相關問題，提出各項報告跟作為。

卓榮泰指出，國營事業單位大量吸收國際的漲幅，為的就是安定社會、穩定物價。接下來，要在國際取得更充裕的油源跟氣源，來保障未來三、四、五、六月份的能源供應安全。下半年的工作，現在也同步開始規劃。

游顥提問，目前國安會跟行政院針對油價浮動機制做調整，預計中東局勢，大約多久之內可以趨緩？卓榮泰解釋，油價一直是由行政院、經濟部、台電三方來做討論，並沒有國安會介入。至於後續五周是否持續補貼跟緩漲油價、物價，視國際情勢變化而定。

游顥提及，因為中東戰事，氦氣價格翻倍，如果供應來源持續中斷，還會再漲25%至50%，盼盡可能讓半導體產業優先取得氦氣。

龔明鑫表示，有關氦氣供應，經濟部跟半導體業者有溝通，氦氣過去從中東進口比較多，主要是因為比較便宜。不過話美國、澳洲也有供應氦氣，基本上不會缺貨，只是價格稍微漲了一點。

另外，游顥關切，中東戰事延燒，未來藥品勢必有一波漲價潮，甚至到缺藥潮。衛福部長石崇良說明，目前已經啟動應變小組，主要從幾個部分來著手。

石崇良表示，第一，進行影響評估，包含藥品包材、醫材，特別是塑膠類，盤點所有品項可能受衝擊的影響。第二，衛福部跟經濟部聯絡，石化原料供應盼優先給醫材。第三，價格方面，請廠商評估對成本的影響，韌性特別條例中還有200億元健保基金安全準備金可支應。

石崇良表示，藥品未來可能造成的成本上漲，衛福部會來調整。藥品相關調度，現在也跟藥業還有藥師公會開始建立管道，目前正在全面盤點、監測當中。

石崇良 國安會 龔明鑫

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