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今明年獲利動能續強 法人調升這檔封測股投資評等

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

京元電子（2449）受惠最終測試（FT）、系統級測試（SLT）的複雜度、時間、單價明顯提升，加上先進測試新產能開出，及ASIC客戶高功率燒錄測試（Burn-in）測試等新動能，法人調升評等至「買進」。

大型投顧法人分析，京元電子擁有自製Burn-in爐技術優勢，在AI GPU、ASIC晶片FT中具領導地位，預期2026至2027年ASIC客戶FT測試需求提升將帶動營收成長，預估隨AI晶片測試複雜度提升，測試時間增加100%至200%、測試單價擴增50%至100%。

京元電子2025年AI營收占比達25%至30%，主要為資料中心客戶，法人預期2026年占比將進一步提升達35%至40%，整體產能利用率攀高至70%以上，高階測試設備產能利用率超過80%，預估毛利率為40%，年增4.1個百分點。

京元電子公告2026年資本支出預算達393.7億元，年增24.1%，主要因應上半年訂單展望，主要擴充苗栗頭份、桃園楊梅、新加坡廠區產能，隨客戶測試需求提升，法人看好資本支出預算有望逐季上修，2027年還有新產能貢獻營收。

法人指出，京元電子除ASIC晶片採用FT測試外，部分客戶將採Burn-in、SLT測試，加上下半年AI網通客戶對CPO的FT測試需求，預估2026年ASIC客戶營收將年增100%、CPO測試小量貢獻營收，2026、2027年營收均可成長逾40%水準。

產能利用率 資本支出 新加坡

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