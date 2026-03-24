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台積電ADR市值超越沙烏地阿美 重登全球第6

中央社／ 新竹24日電

台積電美國存託憑證（ADR）止跌回升，上揚9.21美元，攀升至338.45美元，市值達1.75兆美元，超越世界最大石油出口商、沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美（SaudiAramco）的1.74兆美元，重登全球第6位。

美國總統川普聲稱，美方與伊朗談判在多項重大議案有共識，會暫緩打擊該國能源設施，激勵美股23日全面收高，道瓊工業指數上揚631點，那斯達克指數上漲299.15點，費城半導體指數上漲102.52點。

台積電ADR上漲9.21美元，收在338.45美元，根據Companiesmarketcap統計，台積電ADR市值達1.75兆美元，超越沙烏地阿美的1.74兆美元，重登全球第6位。

台積電今天股價跳空開高，開盤上漲40元至1850元，市值回升至新台幣47.97兆元，並貢獻大盤約318點。不過，美股電子盤回跌，台積電在賣壓出籠下，漲幅收斂，盤中股價滑落至1815元。

美方 美國 市值

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