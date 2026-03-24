快訊

虎航福岡飛桃園遇宵禁滯留過夜…旅客氣炸 今再10航班延誤

收訊不好不是你問題！餐廳疑私設訊號遮蔽器拚翻桌率 NCC：可罰20萬

川普對伊朗急踩煞車！CNN：宣布時機有盤算 談關稅也用這招

聽新聞
0:00 / 0:00

宏達電攜NHK跨國合作 打造全球首座「大坂城再現」沉浸式體驗

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）24日宣布推出全新 Location-Based Entertainment（LBE）沉浸式體驗 《夢回大坂城 ー 戰國武士記》；此體驗採用 HTC 旗下 3D 內容創作與發佈平台 VIVERSE，針對 LBE 領域所打造的「沉浸式娛樂解決方案」，結合精準定位與自由移動的 Free Roam XR 技術，帶領觀眾穿越日本戰國時代，走入早已消逝、卻在歷史上極具代表性的文化地標之一的大坂城，開創大型沉浸式文化娛樂的新里程碑。

這次作品為 NHK、NHK Promotions、NTT DOCOMO Studio & Live 與 HTC VIVERSE 首次跨國共同製作，結合日本公共媒體深厚的歷史研究與影像製作能力，及 HTC 在 XR 與沉浸式技術領域的創新實力，將文化資產轉化為可大規模拓展的沉浸式娛樂內容，並推向全球市場。透過這項合作，日本重要的歷史文化資產得以轉化為沉浸式互動體驗，並進一步開放給全球觀眾。

VIVERSE 總經理林俊吳表示，「沉浸式娛樂體驗正逐步從『觀看內容』走向『走入故事』，並由單人體驗發展為多人共享、可於實體場域中自由互動的新形式。VIVERSE 持續透過平台與技術整合能力，推動沉浸式內容拓展至更多場域與市場，提升大型體驗具備可規模化與全球部署的能力。此次與 NHK、NHK Promotions 與 NTT DOCOMO Studio & Live 的合作，也進一步展現 XR 技術在文化敘事與現場娛樂領域上的發展潛力。」

這個體驗結合 NHK 節目《Historical Detective Immersive ～VR！再現幻之豐臣大坂城～》的研究成果，匯集 NHK 長年累積於大河劇與歷史紀錄片中的內容資產與製作經驗，將高度寫實的歷史場景轉化為沉浸式 XR 體驗。

體驗內容是由 HTC VIVE XR 生態系統驅動，結合 VIVERSE 自行開發的GEM（Group Experience Management）平台與 VIVE 高解析 VR 頭戴式顯示器，將原本以個人為主的 XR 體驗，轉化為可多人同步參與、自由移動的沉浸式共享旅程。

文化資產 宏達電 日本

延伸閱讀

DAZN宣布江欣鴻出任台灣董事總經理 放眼華語體育內容版圖

Apple啟動全球慶祝活動 Alicia Keys紐約揭序幕、CORTIS首爾嗨唱新歌

相關新聞

馬斯克要挖台積電強者…自製晶片 求即戰力

特斯拉執行長馬斯克啟動「TeraFab」晶片製造計畫，預計投資二百億至二五○億美元，打造二奈米先進晶圓廠之後，特斯拉於官網釋出要在台灣找半導體人才的訊息，鎖定具十年以上經驗的高階製程整合人才，劍指台積電等一線大廠核心工程師，引爆台灣新一波半導體搶人大戰。

特斯拉拚晶片自製 要搞定3難題

特斯拉以「TeraFab」計畫跨入晶圓製造，並大張旗鼓來台找半導體人才，執行長馬斯克蓋晶圓廠的雄心壯志不言可喻。然而，相較於特斯拉在電動車與ＡＩ領域的既有優勢，晶圓廠營運牽涉的技術門檻與產業結構更複雜，業界認為，特斯拉要讓TeraFab真正落地，不僅需要更多人才，至少還有三大關鍵難題待解。

陸機器人能蹦跳 台積電才是核心！謝金河：撐起台經濟 卻有人從200元罵到2000元沒停

台積電的厚度與底氣！亞洲大學頒發名譽博士學位給台積電董事長魏哲家，他一上台就把功勞歸給創辦人張忠謀，也感謝團隊的支持與努力。

蘋果WWDC開發者大會6月9日登場 聚焦AI新進展

蘋果公司（Apple）今天宣布將於台灣時間6月9日至13日在線上舉辦為期一週的年度全球開發者大會（WWDC），展示最新的...

特斯拉製造晶片 來台挖角…劍指台積等大廠核心工程師

特斯拉執行長馬斯克啟動「TeraFab」晶片製造計畫，預計投資200億至250億美元，打造2奈米先進晶圓廠之後，特斯拉於官網釋出要在台灣找半導體人才的訊息，鎖定具十年以上經驗的高階製程整合人才，劍指台積電等一線大廠核心工程師，引爆台灣新一波半導體搶人大戰。

華碩：PC下季最高漲30% 未來買一台平均多花1萬元

記憶體、固態硬碟（SSD）價格飆漲，加上中央處理器（CPU）鬧缺貨，PC品牌成本激增，華碩昨（23）日預告，第2季大幅調高PC售價，最高漲幅上看三成。宏碁、微星、技嘉等PC品牌也將調價，平均漲幅雙位數百分比。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。