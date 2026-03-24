宏達電攜NHK跨國合作 打造全球首座「大坂城再現」沉浸式體驗

宏達電（2498）24日宣布推出全新 Location-Based Entertainment（LBE）沉浸式體驗 《夢回大坂城 ー 戰國武士記》；此體驗採用 HTC 旗下 3D 內容創作與發佈平台 VIVERSE，針對 LBE 領域所打造的「沉浸式娛樂解決方案」，結合精準定位與自由移動的 Free Roam XR 技術，帶領觀眾穿越日本戰國時代，走入早已消逝、卻在歷史上極具代表性的文化地標之一的大坂城，開創大型沉浸式文化娛樂的新里程碑。

這次作品為 NHK、NHK Promotions、NTT DOCOMO Studio & Live 與 HTC VIVERSE 首次跨國共同製作，結合日本公共媒體深厚的歷史研究與影像製作能力，及 HTC 在 XR 與沉浸式技術領域的創新實力，將文化資產轉化為可大規模拓展的沉浸式娛樂內容，並推向全球市場。透過這項合作，日本重要的歷史文化資產得以轉化為沉浸式互動體驗，並進一步開放給全球觀眾。

VIVERSE 總經理林俊吳表示，「沉浸式娛樂體驗正逐步從『觀看內容』走向『走入故事』，並由單人體驗發展為多人共享、可於實體場域中自由互動的新形式。VIVERSE 持續透過平台與技術整合能力，推動沉浸式內容拓展至更多場域與市場，提升大型體驗具備可規模化與全球部署的能力。此次與 NHK、NHK Promotions 與 NTT DOCOMO Studio & Live 的合作，也進一步展現 XR 技術在文化敘事與現場娛樂領域上的發展潛力。」

這個體驗結合 NHK 節目《Historical Detective Immersive ～VR！再現幻之豐臣大坂城～》的研究成果，匯集 NHK 長年累積於大河劇與歷史紀錄片中的內容資產與製作經驗，將高度寫實的歷史場景轉化為沉浸式 XR 體驗。

體驗內容是由 HTC VIVE XR 生態系統驅動，結合 VIVERSE 自行開發的GEM（Group Experience Management）平台與 VIVE 高解析 VR 頭戴式顯示器，將原本以個人為主的 XR 體驗，轉化為可多人同步參與、自由移動的沉浸式共享旅程。