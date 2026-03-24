聽新聞
0:00 / 0:00
蘋果WWDC開發者大會6月9日登場 聚焦AI新進展
蘋果公司（Apple）今天宣布將於台灣時間6月9日至13日在線上舉辦為期一週的年度全球開發者大會（WWDC），展示最新的蘋果軟體與技術，開發者和學生也將有機會於會議開幕當天在蘋果總部Apple Park實體參與特別活動。
蘋果在官網發文指出，WWDC26將聚焦蘋果各平台的重大更新，包括人工智慧（AI）技術的進展，以及全新軟體和開發工具。
為持續支持開發者，WWDC也將提供與蘋果工程師和設計師交流的機會，並讓開發者能深入了解新工具、框架與功能。
WWDC將於台灣時間6月9日以Keynote發表會與Platforms State of the Union活動揭開序幕。整週議程將持續在線上進行，包含100多場影片講座，以及互動式小組實驗室與預約時段。
此外，蘋果每年舉辦Swift程式設計學生挑戰賽支持學生開發者，今年的獲獎學生將於3月26日收到通知，並可申請參加在Apple Park舉行的特別活動。其中50名「傑出獲獎者（Distinguished Winners）」將獲表揚，並受邀前往蘋果總部參與3天的活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。