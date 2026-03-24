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蘋果WWDC開發者大會6月9日登場 聚焦AI新進展

中央社／ 台北24日電
蘋果公司（Apple）宣布將於台灣時間6月9日至13日在線上舉辦為期一週的年度全球開發者大會（WWDC），展示蘋果各平台的重大更新，包括人工智慧（AI）技術的進展。（蘋果提供）
蘋果公司（Apple）宣布將於台灣時間6月9日至13日在線上舉辦為期一週的年度全球開發者大會（WWDC），展示蘋果各平台的重大更新，包括人工智慧（AI）技術的進展。（蘋果提供）

蘋果公司（Apple）今天宣布將於台灣時間6月9日至13日在線上舉辦為期一週的年度全球開發者大會（WWDC），展示最新的蘋果軟體與技術，開發者和學生也將有機會於會議開幕當天在蘋果總部Apple Park實體參與特別活動。

蘋果在官網發文指出，WWDC26將聚焦蘋果各平台的重大更新，包括人工智慧（AI）技術的進展，以及全新軟體和開發工具。

為持續支持開發者，WWDC也將提供與蘋果工程師和設計師交流的機會，並讓開發者能深入了解新工具、框架與功能。

WWDC將於台灣時間6月9日以Keynote發表會與Platforms State of the Union活動揭開序幕。整週議程將持續在線上進行，包含100多場影片講座，以及互動式小組實驗室與預約時段。

此外，蘋果每年舉辦Swift程式設計學生挑戰賽支持學生開發者，今年的獲獎學生將於3月26日收到通知，並可申請參加在Apple Park舉行的特別活動。其中50名「傑出獲獎者（Distinguished Winners）」將獲表揚，並受邀前往蘋果總部參與3天的活動。

開發者大會 蘋果

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