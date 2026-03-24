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外資上修信驊目標價 GTC 及 OFC 八強維持正面評價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系大行看完輝達GPU技術大會（GTC）及2026年光纖通訊研討會暨展覽會（OFC）兩展後，對覆蓋裡的貿聯（3665）、致茂（2360）、智邦（2345）、川湖（2059）、勤誠（8210）、萬潤（6187）、上詮（3363）及日月光（3711）等維持正面評價，同時上修信驊（5274）目標。

券商表示，雖然兩個展期時間重疊但不減熱度，認為光與銅會同時成長，Nvidia 明（2027）年的 Vera Rubin Ultra 會採用銅或銅加 CPO，2028年的Feynman 則會全面採用CPO，機櫃內非 NVLink 的互連（如 LPX、儲存等）仍將持續使用銅，而未來會將CPO 導入 NVLink。

券商看到智邦展出800G/1.6T 光收發模組、102.4T CPO 交換器與光波長交換器等。券商預期策略轉變將開啟與CSP直接 ODM 專案的新商機。

同時券商也觀察到供應商持續討論 scale-out 用 transceiver vs. CPO，以及 scale-up 用 CPO vs. 銅，同時準備所有方案讓客戶自行選擇。也看到市場對 FAU 與測試設備的高度興趣。

券商表示在Groq演講後，大家討論對HBM與伺服器DIMM的長期影響，由於生產成本大幅降低，LPU機櫃價格可能僅為Rubin的 10–20%。

智邦 萬潤 日月光

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