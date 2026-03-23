特斯拉拚晶片自製 要搞定3難題

特斯拉以「TeraFab」計畫跨入晶圓製造，並大張旗鼓來台找半導體人才，執行長馬斯克蓋晶圓廠的雄心壯志不言可喻。然而，相較於特斯拉在電動車與ＡＩ領域的既有優勢，晶圓廠營運牽涉的技術門檻與產業結構更複雜，業界認為，特斯拉要讓TeraFab真正落地，不僅需要更多人才，至少還有三大關鍵難題待解。

首先是技術從何而來？先進製程的競爭本質，不僅在設備與資本，更在長期累積的製程整合能力，以台積電為例，在二奈米以下節點的競爭優勢，來自數十年研發與數百萬片晶圓量產經驗的持續優化。

特斯拉即便具備自研晶片經驗，若要跨入FEOL至BEOL全段製程，仍需仰賴外部技術來源，無論是透過挖角人才、策略合作，短期內要建立完整製程體系難度極高，更不要說當前許多半導體技術有專利保護，並非新進者馬上能跨越的障礙。台積電董事長魏哲家先前公開表示，目前的半導體技術複雜，「不是砸錢蓋廠就能追上」。

其次是「無晶圓廠營運經驗。」晶圓廠不只是硬體，更是高度精密的營運系統，從產能規畫、設備稼動率管理，到良率爬升與客戶導入節奏，皆需高度協同。

特斯拉過去的強項在於系統整合與產品定義，但在晶圓製造這種高固定成本、長回收周期的產業中，如何建立穩定的量產節奏與營運紀律，將是全新挑戰。

第三是「如何形成經濟規模。」先進製程投資動輒數百億美元，資本密集程度遠高於一般製造業，儘管特斯拉資金實力雄厚，但單一晶圓廠若僅服務自家車用與機器人晶片，沒有足夠客戶，光是折舊成本就將對公司營運形成壓力。

短期內，特斯拉仍難完全脫離既有代工體系，特別是在先進節點量產初期，與龍頭廠的合作關係仍具必要性，但中長期特斯拉是否能推動TeraFab逐步成熟，甚至在特定領域形成競合關係，牽動整體半導體供應鏈版圖。