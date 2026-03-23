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看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

馬斯克要挖台積電強者！自製晶片 求即戰力

聯合報／ 記者李孟珊／台北報導
特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

特斯拉執行長馬斯克啟動「TeraFab」晶片製造計畫，預計投資二百億至二五○億美元，打造二奈米先進晶圓廠之後，特斯拉於官網釋出要在台灣找半導體人才的訊息，鎖定具十年以上經驗的高階製程整合人才，劍指台積電等一線大廠核心工程師，引爆台灣新一波半導體搶人大戰。

馬斯克對打造二奈米晶圓廠信心十足，與台積電、三星電子及英特爾等三大半導體巨頭直球對決，號稱或許會讓這三家晶片巨擘看來像「小蝦米」。如今又大動作要來台找半導體人才，想挖台積電牆腳。

業界憂心，台灣已處於半導體人才不足的狀況，特斯拉挾「馬斯克光環」來台找人，恐引發新一波人才磁吸效應，尤其對部分具備國際歷練與語言能力的工程師而言，參與一項從零打造、挑戰產業既有分工架構的計畫，具備高度吸引力。

根據特斯拉的人才召募訊息，此次要找「流程整合工程師」，並非一般工程職位，而是直指先進製程最關鍵的整合核心。

用人策略「只要最頂尖」

該職務將主導先進邏輯系統單晶片開發，橫跨新產品導入、量產良率提升、製程窗分析、製程優化、WAT測試、可靠度預測，到產品認證與DPPM降低等完整流程，幾乎等同晶圓代工廠內部最具價值的「良率與製程整合大腦」。

特斯拉開出的條件顯示其「只要最頂尖」的用人策略，應徵者需具備學士以上學歷，並擁有至少十年以上先進製程開發經驗，涵蓋良率提升、代工廠合作與供應鏈管理能力；技術能力則需熟稔鰭式場效電晶體、環繞式閘極與晶背供電等先進節點技術，橫跨FEOL、MOL、BEOL全段製程。

更關鍵的是，必須能在功耗、性能、面積與可靠度之間進行複雜權衡，並具備與外部供應商協作、將尖端製程導入產品的實戰經驗。

業界人士稱，條件幾乎直接對標目前在台積電、先進封裝與大型ＩＣ設計公司中，負責先進節點量產與良率爬升的關鍵人才，「是經歷過先進製程世代轉換的人」。特斯拉此舉意圖「即戰力到位」，快速搭建TeraFab的製程能力。這意味特斯拉在推動TeraFab過程中，極可能採取「自建核心能力＋外部代工協作」混合模式，逐步逼近其高度垂直整合的終極目標。

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