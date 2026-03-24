鴻海衝伺服器 增資墨國

鴻海（2317）昨（23）日公告，增資旗下墨西哥兩家子公司，合計約1.36億美元（約新台幣43.9億元）。外界推測，鴻海此舉是擴增北美AI伺服器產能，搶搭AI伺服器強烈的需求與商機。

鴻海昨天是代子公司CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.公告，取得FII（工業富聯） AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股份，該筆交易總金額為1.24億美元。

另外，鴻海也代子公司CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.公告，取得Ingrasys Technology （鴻佰科技）Mexico.股份，相關交易總金額為1,272萬美元。

鴻海的AI伺服器產能，主要分布在美國、墨西哥、台灣與越南等地，此次加碼投資墨國據點，將有助後續爭取更多訂單。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，鴻海深耕雲端服務供應商（CSP）客戶很多年，包括零組件、打板、伺服器、機櫃組裝等。除了GPU伺服器之外，今年還將啟動液冷ASIC專案，不論是GPU或ASIC兩大平台都會全力參與。

劉揚偉預期，隨著鴻海在北美與歐洲擴大產能逐步到位，將會帶動鴻海在ASIC伺服器的全球供應量，以及發揮在地化優勢，並強化市占率與營收成長。鴻海ASIC伺服器2025年年增一倍，2026年仍將維持倍增動能。

劉揚偉說，CSP業者持續擴大AI推論服務，讓ASIC伺服器採用率顯著提升，鴻海也會跟著客戶需求成長；目前觀察，AI GPU和AI ASIC市場比重約是8：2，鴻海產品組合也趨近這個比率。