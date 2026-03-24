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華碩揪高通、微軟 推最強AI筆電

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）積極布局AI PC，昨（23）日攜手高通、微軟舉行Zenbook A16筆電新品記者會，搭載高通以安謀（Arm）架構打造的驍龍X2 Elite系列處理器，主打算力NPU高達80 TOPS，號稱是業界最強AI筆電，全力衝刺高階AI PC布局。

華碩看好，消費者對安謀架構PC接受度持續提高，預期今年底這類（WoA）AI PC在微軟陣營的滲透率有機會達到四成。

華碩這次一口氣端出ASUS Zenbook A16、Zenbook A14、Vivobook S16，以及二合一創作筆電ASUS ProArt PZ14等新機。其中，搭載驍龍X2 Elite系列處理器機種均具備NPU 80 TOPS，雙倍AI算力，效率全面進化。

布局 記者會 算力

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