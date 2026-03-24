華碩：PC下季最高漲30% 未來買一台平均多花1萬元

記憶體、固態硬碟（SSD）價格飆漲，加上中央處理器（CPU）鬧缺貨，PC品牌成本激增，華碩（2357）昨（23）日預告，第2季大幅調高PC售價，最高漲幅上看三成。宏碁（2353）、微星（2377）、技嘉（2376）等PC品牌也將調價，平均漲幅雙位數百分比。

這意味民眾買電腦更貴了，若以一台平均單價1,000美元的筆電來看，要多花新台幣約1萬元。

華碩昨日攜手高通舉辦Zenbook A16筆電新品記者會，華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔受訪時透露，華碩確定第2季台灣PC產品將漲價25%至30%以上，各機種漲幅不同。

華碩並未透露漲價風是否一路吹到其他海外市場，不過，該公司已於3月初的法說會透露，在原有記憶體庫存用完後，將調漲終端產品售價，並依據全球各區域、國家的競爭力陸續調升，確保獲利能力。

廖逸翔說，漲價不只華碩一家，而是全部台灣PC品牌廠都漲，畢竟品牌商現在全部面臨記憶體、固態硬碟及CPU缺貨漲價，導致整個台灣市場PC價格都是往上走，考量下半年相關零組件報價漲勢恐持續，建議有換機需求的消費者趁早購買。

他舉例，去年僅約3,000多元的32GB記憶體，今年第2季報價可能飆升至接近2萬元。此外，英特爾與超微的CPU都出現供貨缺口，優先供應中高階機種，同步墊高品牌廠成本。

由於消費者、通路商預期PC價格將持續上漲，台灣PC市場出現提前拉貨與購機潮，買氣反而增溫。

廖逸翔預估，華碩今年上半年台灣市場PC銷量將年增約10%。另外，華碩產品首季平均售價（ASP）已成長約15%，預估2026全年平均售價將成長30%。