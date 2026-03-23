中光電智能機器人參加歐洲無人載具展 秀AI酬載產品

無人系統年度盛會歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展（XPONENTIAL Europe 2026），將於3月24日至26日在德國杜塞道夫登場。中光電智能機器人今天表示，將展出智慧感知解決方案，發表全系列台灣製AI酬載產品。

中光電旗下中光電智能機器人發布新聞稿說明，這次參展聚焦邊緣運算、電腦視覺、多感測融合等關鍵技術，打造兼具輕量化設計、高強度結構與卓越影像穩定性的產品組合，展現台灣於高性能無人系統感知技術領域的研發實力與創新能量。

中光電智能機器人指出，展出涵蓋3大AI酬載產品線，提供從即時影像辨識到大範圍監測的完整感知能力，首先是輕量化AI視覺酬載，專為小型多旋翼無人機設計，在極致輕量化與高強度結構下，整合高解析影像與邊緣AI運算能力，快速完成目標辨識與任務分析，兼顧部署效率與運算效能。

其次為廣域感知與智能觀測酬載系列，中光電智能機器人表示，針對固定翼無人機高速飛行需求打造，具備穩定影像輸出與寬廣視野，可持續進行場域觀測與資料蒐集，適用於巡檢與環境監控等應用。

最後是多感測融合AI酬載系列，適用高空固定翼無人機高空高速飛行需求，整合多光譜感測與嵌入式AI，透過多項感測融合機制，在複雜環境與高動態條件下，仍能維持高度影像穩定性與精準判讀能力，完整蒐集訊息細節。

在技術發展方面，中光電智能機器人表示，持續深化AI與電腦視覺能力，透過邊緣運算架構實現資料即時分析，有效提升系統反應速度與任務執行效率。同時，結合多項感測融合技術，使系統在各類複雜環境下，仍能維持穩定且高精度的辨識表現。

隨著AI與自動化需求快速成長，智慧感知系統已成為無人載具與各類智慧應用的關鍵核心。中光電智能機器人表示，這次發表的AI酬載產品具備高度彈性與擴展性，可廣泛應用於公共安全、基礎設施巡檢、環境監測及智慧城市等場域，協助用戶提升決策效率，並優化整體營運流程。