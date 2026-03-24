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蘋果全面凍漲 加量不加價

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

記憶體價格從去年以來飆漲，導致品牌廠商紛紛調漲智慧手機與電腦等消費性電子產品的終端售價，不過，蘋果不甩，全系列產品「凍漲」，在其他品牌蒙受成本壓力大增，以及漲價流失銷量之際，正是蘋果大展身手的時候，也為蘋果供應鏈廠商的出貨量吃下定心丸。

以蘋果在3月發布的iPhone 17e來說，起售價2.19萬元，容量256GB，對比蘋果上一代的iPhone 16e，起售價也是2.19萬元，但是容量只有128GB。蘋果這招容量翻倍，價格不變，對比其他手機廠，不是調漲價格，就是縮小容量，蘋果這項動作，明顯就是要擴大平價智慧機的市占率。

另外，蘋果也發布了新款筆電MacBook Neo，從3月11日開始供貨，256GB入門款售價1.99萬起，教育價僅需1.69萬元，而 512GB 售價2.29萬元，教育價僅1.99萬元，為目前蘋果旗下最便宜筆電，新機搭載A18 Pro晶片，配備13吋 Liquid Retina 顯示器，瞄準年輕族群。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）並親自在X平台認證，「這是Mac創史上新用戶銷量最好的一周」，可以看出，市場對這款平價筆電的需求遠超預期，目前這款MacBook Neo下單還要等半個月出貨。

根據市調機構Counterpoint Research的最新報告指出，從1月到3月初的九周期間，中國大陸市場整體智慧手機銷量下滑了4%；衰退的主要原因在於記憶體成本急遽上升，導致眾多Android手機製造商不得不調漲終端產品售價，在這波市場寒冬中，蘋果卻繳出了讓人驚豔的成績單，其iPhone銷量在此期間逆勢暴增了23%，創下顯著的市占率成長。

iPhone 售價 智慧手機

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