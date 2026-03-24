蘋果產品全 AI 鴻海、仁寶、台積受惠 iPad 下一代入門機種準備就緒

蘋果近期密集發布多項硬體產品，幾乎都有AI功能，不過，在iPad產品線中，唯一尚未導入Apple Intelligence的就是入門款iPad。市場傳出，iPad下一代入門機種iPad 12已準備就緒，預計今年內推出，使得蘋果全系列硬體產品都將有AI功能，鴻海（2317）、仁寶、台積電等可望受惠。

針對電腦終端產品今年的業績展望？鴻海董事長劉揚偉之前表示，電腦終端產品受到記憶體供應緊張的影響，產業面臨挑戰，需求相對溫和，在今年會有略微衰退的情況。

蘋果在今年3月發表了一系列的新品，許多消費者原本期待能看見全新平價版iPad一同亮相，但最終這款入門級平板並未現身；不過，根據彭博社知名記者Mark Gurman在其「Power On」時事通訊中的最新消息指出，這款產品的發布計畫並未取消，有望在2026年上半年隨iOS 26.4作業系統同步推出。

這次平價版iPad最大亮點在處理器的跨代升級；目前入門款iPad採用的是與iPhone 14 Pro相同的A16晶片，全新一代產品將直接跳級，採用與iPhone 16系列同等級的A18晶片，這樣的硬體升級不僅能帶來顯著的效能提升，更重要的是它將讓這款蘋果旗下最親民的平板電腦正式支援Apple Intelligence技術。

除了處理器效能的顯著提升，市場上也傳出，蘋果可能會將自主研發的通訊晶片應用於這款平價iPad上；傳聞指出，新機型有望首度搭載蘋果自研的C1數據機晶片，以及N1網路晶片。雖然這部分的資訊目前尚未得到官方或供應鏈的完全證實，但如果消息屬實，將進一步展現蘋果在內部硬體整合上的企圖心。

至於外觀方面，市場並未傳出太多重大變動，外界普遍預期iPad 12將延續現行款設計語言即10.9吋的螢幕；換言之，這次更新的核心將不在外型，而是內部平台升級與AI功能補強。蘋果是在2025年3月推出iPad 11，搭載A16晶片，起售價349美元；若iPad 12登場，預料仍將鎖定入門市場。