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台灣光罩先進製程及先進封裝光罩效益顯現 估今年業續雙位數增幅

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣光罩總經理陳立惇預估今年業續持穩向上，全年營收增幅可達雙位數成長。記者簡永祥／攝影
台灣光罩總經理陳立惇預估今年業續持穩向上，全年營收增幅可達雙位數成長。記者簡永祥／攝影

台灣光罩總經理陳立惇今日在光罩集團新春酒會前受訪表示，台灣光罩去年進行部分子公司縮減規模，聚焦光罩本業，避開中國激烈的競爭，成功在先進製程及先進封裝獲得關鍵客戶導入，業績穩健上升 ，預料今年下半年在40奈米光罩開始挹注營收、年底28奈米製程光罩通過客戶驗證後，今年全年營收動能估計可望雙位數增幅。

陳立惇表示，台灣光罩去年仍是辛苦的一年，主要是中國近年積極投入光罩產能與技術升級，包括北方玄藝、南方新瑞及DFS等三家廠商，已在成熟製程光罩領域建立一定實力。不過因其尚無法製作等先進製程所需光罩，讓台灣光罩有機會取得關鍵客戶青睞，產能顯著提升並正式由虧轉盈。

陳立惇進一步分析，獨立光罩市場市占結構中，部分領先業者約占三成以上，但隨中國廠商逐步搶市，分食約4%至5%市占，對既有業者形成排擠效應，迫使業界加速轉型。

他說，台灣光罩業者策略轉趨積極。一方面持續深化與本土半導體大廠合作，包括主要晶圓代工廠客戶需求仍穩健成長，另一方面則積極拓展海外市場，特別是東南亞地區。

陳立惇進一步強調，台灣光罩已成功打入多家國際晶圓廠供應鏈，包括全球排名前十左右的晶圓製造業者，帶動訂單動能回升，也藉此擴大海外布局。

針對營運表現方面，陳立惇表示，台灣光罩去年受中國競爭與產業景氣影響，本業營收下滑至約36至40億元，呈現年減。但隨市場調整與客戶結構優化，今年本業營收可望年增10%至25%，逐步回穩。

值得注意的是，集團去年整體營收下滑，並非完全來自本業疲弱，而是主動進行轉投資結構調整。包括群豐、艾格生等子公司進行規模縮減（size down），並退出部分經營效益不佳領域；同時引進策略投資人，降低持股比重，以改善財務結構。

其中，三典公司即透過引入策略夥伴方式，改善資本結構。該公司具備一定技術基礎，但需長期資金投入，因此由大宇集團旗下公司入股，協助其後續發展，特別是在記憶體市場回溫背景下，營運表現已有改善跡象。

此外，台灣光罩去年底宣布斥資4.35億元導入全新核心生產設備，專注於支援先進封裝技術平台。其中，14吋光罩作為高階封裝中介層（Interposer）關鍵凸塊製程所需光罩，切入快速成長的先進封裝市場，預計也在下半及明年效益顯現。。

至於外界關注的改名後的光聚晶電入股後效益，陳立惇持正面看法。他說 管理層指出，新股東在企業轉型、資本運作及募資策略上具備豐富經驗，有助於集團優化資產配置與提升經營效率。自2025年第3季加入以來，雙方已展開多項整頓與策略調整，預期效益將逐步顯現。

營收 先進製程 光罩 晶圓代工廠

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