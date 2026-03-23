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台嘉碩喜獲無人機急單 搶攻海外軍工商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

頻率元件廠台嘉碩（3221）業務傳捷報，公司證實近期旗下持股超過八成的子公司太盟喜獲無人機相關零組件急單，目前正全力出貨給客戶，將挹注母公司業績成長。

隨著近期中東戰火衝突持續升溫，全球對國防無人機的需求也同步攀升，帶動市場商機擴大。台嘉碩指出，太盟去年就已經開始出貨無人機零組件給客戶，但今年出貨量更大，而且訂單來的又急又猛，正持續趕工交付給組裝廠客戶。

據悉，太盟主要出貨無人機中的濾波器與天線零組件，由於無人機近年來規格持續提升，必須搭載多頻多模技術才不會被敵方防禦系統鎖定，因此推升濾波器與天線需求激增。

台嘉碩表示，無人機目前正處於新舊世代交替的時期，搭載多頻多模技術的無人機才不會被反制，推升無人機規格持續升級，而各國都在提高相關國防預算，讓市場商機持續擴大，太盟也因此受惠。

除無人機外，台嘉碩也受惠AI伺服器產業高速成長，目前正鎖定800G光通訊模組與高階差分振盪器的需求，並已成功打入5至6家模組客戶與2家伺服器客戶供應鏈。

台嘉碩透露，目前公司出貨主力為400G產品，而800G振盪器已完成設計導入，估計2025年下半年開始量產出貨，成為繼衛星通訊市場外，今年第二個營運成長引擎。

台嘉碩強調，隨著衛星通訊市場日益蓬勃，衛星地面今年底的接收設備數量估計將從去年的1,000萬台，大幅成長五成，而公司可提供SAW、BAW濾波器與高精度石英元件，有望同步受惠。

展望未來，台嘉碩認為，從目前在手訂單來看，有信心今年整體營運將重回成長正軌。

市場 衛星通訊 國防預算

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