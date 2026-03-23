鴻海新加坡子公司再投資墨西哥 擴大AI伺服器產線

勤業眾信聯合會計師事務所日前舉辦「AI賦能，從AI應用邁向企業級營運智慧的關鍵轉型」，在AI與數據科技高速演進的浪潮下，AI正由過往的輔助工具，蛻變為驅動企業策略決策與營運模式重塑的核心引擎。企業競爭力的關鍵，已不僅在於是否導入AI技術，更在於是否建立完善的科技與IT治理架構、打造AI Ready的流程與系統設計，以及建構兼具信任與風險控管機制的應用環境。

2026-03-23 19:33