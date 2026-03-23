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鴻海新加坡子公司再投資墨西哥 擴大AI伺服器產線
鴻海今天代新加坡子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得旗下工業富聯墨西哥子公司FII AMCMEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，投資金額1.24億美元（約新台幣39.6億元）。
鴻海指出，這次目的為長期投資，以自有資金為主。產業人士評估，鴻海再注資工業富聯墨西哥子公司，持續擴大當地人工智慧（AI）伺服器產能，服務北美客戶。
鴻海自2024年以來，陸續公告新加坡子公司投資工業富聯墨西哥子公司。
鴻海今天也代新加坡子公司Cloud NetworkTechnology Singapore Pte. Ltd.公告，取得旗下鴻佰科技墨西哥公司（Ingrasys Technology Mexico）股權，交易總金額1272萬美元（約新台幣4.06億元）。
鴻海指出，以自有資金為主，目的為長期投資。市場評估，相關投資也是為擴大墨西哥當地AI伺服器組裝業務。
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