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鴻海新加坡子公司再投資墨西哥 擴大AI伺服器產線

中央社／ 台北23日電
鴻海今天代新加坡子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得旗下工業富聯墨西哥子公司FII AMCMEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，投資金額1.24億美元（約新台幣39.6億元）。圖／本報系資料照片
鴻海今天代新加坡子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得旗下工業富聯墨西哥子公司FII AMCMEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，投資金額1.24億美元（約新台幣39.6億元）。圖／本報系資料照片

鴻海今天代新加坡子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得旗下工業富聯墨西哥子公司FII AMCMEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，投資金額1.24億美元（約新台幣39.6億元）。

鴻海指出，這次目的為長期投資，以自有資金為主。產業人士評估，鴻海再注資工業富聯墨西哥子公司，持續擴大當地人工智慧（AI）伺服器產能，服務北美客戶。

鴻海自2024年以來，陸續公告新加坡子公司投資工業富聯墨西哥子公司。

鴻海今天也代新加坡子公司Cloud NetworkTechnology Singapore Pte. Ltd.公告，取得旗下鴻佰科技墨西哥公司（Ingrasys Technology Mexico）股權，交易總金額1272萬美元（約新台幣4.06億元）。

鴻海指出，以自有資金為主，目的為長期投資。市場評估，相關投資也是為擴大墨西哥當地AI伺服器組裝業務。

人工智慧 伺服器 鴻海

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