大宇資改名光聚晶電 董座勉勵所有員工蛻變成一道絢爛彩虹

大宇資去年收購台灣光罩後展現大舉進軍半導體決心，將集團更名光聚晶電後，今日舉行首次集團新年度春酒，光聚晶電董事長涂俊光首度吐露取名「光聚晶電」是因為要把旗下的子公司陸續以「光」命名，構成一道絢爛的彩虹。

涂俊光在集團春酒上台致詞勉勵員工，他說，良好的企業治理與風險管理也是經營成功的關鍵，能協助企業預防及應對潛在問題，促進長期穩定發展。在追求目標的過程中，挫折是無可避免的挑戰。每個人都會在某個階段遇到困難與阻礙，這是成長的一部分，面對挫折，應保持堅持與積極的態度，從中學習並不斷調整方向，只有經歷過挫折，才能真正累積經驗，走向成功的道路， 只有挫折越大，成長的空間才越寬廣，當我們面對困難時，正是鍛鍊意志與提升能力的最佳時機。

他說，挫折不是終點，而是通往成功的必經之路，唯有勇敢迎接挑戰，才能突破自我，創造更美好的未來。彩虹之所以能展現出絢麗多彩的色彩，是因為光線經過水滴的折射與反射作用，當陽光穿透空氣中的水滴時，光線會被折射進入水滴內部，接著在水滴內部反射，最後再透過折射折返出水滴，這一連串的光學過程使得光線被分解成不同波長的色光，形成我們看到的七彩繽紛的彩虹。

光聚晶電繼收購台灣光罩後，進而擴大版圖，納入光環、昱嘉、美祿（轉投資艾格生、BKS）、百樂千翔能源、雷銲、數可，加上原大宇資轉投資的大宇資、光譜、揚智、安瑞、全達、紅陽、筑員屋。集團員工逾2000人。

今日集團春酒主要集中光罩及控股子公司，席開100桌，參加員工數高達1000人。