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擷發赴Embedded World報捷 入列聯發科 AIoT 夥伴、跨國專案商機升溫

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
擷發科董事長楊健盟博士。公司／提供
擷發科董事長楊健盟博士。公司／提供

ASIC設計服務與AI軟體公司擷發科（7796）23日宣布除入列聯發科（2454）AIoT領域合作夥伴外，也憑藉Edge AI軟體平台與客製化ASIC整合能力，吸引多家跨國企業洽談合作，為後續營運增添成長想像空間。

擷發科日前赴德國紐倫堡參加嵌入式科技展（Embedded World 2026），隨著AI運算從資料中心延伸至終端裝置，邊緣AI應用快速升溫，擷發科此次與國際大廠共同站上聯發科生態系舞台，凸顯其技術方案已獲國際晶片供應鏈關注。公司指出，展會期間參觀熱度明顯攀升，來訪人次較往年大增，並已與多家海外客戶展開實質專案對接，應用面涵蓋智慧製造、安防監控、無人機等領域。

擷發科技董事長楊健盟博士表示：「Embedded World 2026 展會的熱烈反饋，印證了我們深耕軟硬體縱向整合的戰略高度。透過AI軟體服務平台，擷發協助客戶跨越概念驗證（POC）到規模化落地的鴻溝；搭配精準切中高效能、低功耗需求的ASIC晶片設計需求，這股雙軌並進的動能，將是擷發持續站穩全球邊緣運算市場的重要基石。」

在產品布局方面，擷發主打以軟帶硬，透過視覺AI平台切入安防與自主無人機應用，並藉由邊緣AI部署平台串聯海外夥伴，強化跨平台整合能力，協助客戶降低開發門檻、加快AI落地時程。

除軟體方案外，擷發也積極擴大ASIC晶片設計服務商機。公司透露，現階段已接獲高算力、低功耗Edge AI ASIC SoC專案洽詢，目標鎖定高隱私、高資安需求場域，讓終端設備可在本地端執行大型語言模型推理。擷發認為，隨著Edge AI應用逐步走向商化，公司可望在國際生態系合作與客製化晶片專案雙引擎帶動下，持續推升中長期成長動能。

聯發科

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