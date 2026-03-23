聯寶切入矽光子與低軌衛星供應鏈 無線充電跨足大健康領域添動能

看好AI運算浪潮持續推進，帶動AI伺服器、矽光子技術與低軌衛星應用快速發展，聯寶（6821)看好在此趨勢下，讓旗下變壓器進化為支撐整體系統穩定運作的關鍵核心，並積極深化與歐美IC設計大廠的共同開發合作，除了在高速網通、Wi-Fi 8領域取得良好拓展，帶動磁性元件業務訂單能見度維持良好水準，並積極布署切入矽光子與低軌衛星供應鏈，擴大未來業務發展前景。

聯寶表示，隨著AI伺服器算力快速提升，資料中心機櫃功率已可達140kW（千瓦），未來甚至上看300kW，對供電穩定性與能效提出更嚴苛要求。在極端大電流條件下，熱管理與電源轉換效率成為產業關鍵瓶頸，而磁性元件的設計能力已直接影響整體系統穩定運作，成為AI基礎設施中不可或缺的電力與訊號守門員。聯寶長期深耕高階磁性元件與電源架構設計，成功突破高頻大電流供電限制，並成為國際IC設計業者開發新世代AI電源方案時，積極尋求深度合作的戰略夥伴。

隨著全球AI算力爆發帶動資料中心用電量呈指數級激增，聯寶董事長譚明珠笑著說：「我們不只是製造變壓器，我們打造的是AI時代電力與訊號的穩定中樞。在AI時代拼的不只是晶片算力，而是背後的電力穩定與能效管理能力。」

聯寶積極布局KW等級電源磁性元件解決方案，新世代電源模組與磁性元件定位為「AI電力革命的守護者」，結合高功率、高密度與高效率設計，於美國應用電力電子大會(APEC 2026)展會正式亮相專為1.6KW 4-phase buck架構打造的高階矩陣式電感(Matrix Inductor)，透過磁性耦合設計，有效在極端動態負載下抵消磁通變化，大幅提升供電穩定性，為AI伺服器在1MW機櫃時代提供關鍵電源解決方案。聯寶能獲得知名AI大廠與系統廠高度關注的關鍵，在於具備領先業界的電磁與熱流模擬能力，以及底層材料開發技術，可依不同晶片架構提供客製化磁路與散熱設計，從參考設計(Reference Design)階段即協助客戶縮短開發時程，拉開與傳統被動元件廠的競爭差距。

除了磁性元件業務外，聯寶亦積極強化無線充電業務布局，近兩年針對產品、客戶及市場應用結構進行大幅調整，目前旗下產品線涵蓋提供完整發射端(TX)與接收端(RX)模組，具備10W至30W快充方案，並導入多線圈與磁吸設計，滿足不同應用需求，以及消費型無線充電成品，其次，在應用拓展方面，聯寶正將無線充電模組由消費性電子延伸至智慧家具、穿戴裝置、健身器材及醫療設備等多元領域，並已與健身器材、醫療設備取得大幅業務進展，有助於進一步優化客戶與產品組合，增添聯寶營運動能。