快訊

川普：與伊朗過去2天進行良好對話 延後5天打擊能源設施

LINE Premium訂閱制今登場！每月165元10項會員福利、送250元 加入方式曝

指「發生嚴重違反財政紀律情事」 馬英九基金會：將送司法調查

聽新聞
0:00 / 0:00

聯寶切入矽光子與低軌衛星供應鏈 無線充電跨足大健康領域添動能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯寶切入矽光子與低軌衛星供應鏈，且無線充電跨足大健康領域添動能。圖為聯寶總經理譚偉傑及董事長譚明珠。圖／聯寶提供
聯寶切入矽光子與低軌衛星供應鏈，且無線充電跨足大健康領域添動能。圖為聯寶總經理譚偉傑及董事長譚明珠。圖／聯寶提供

看好AI運算浪潮持續推進，帶動AI伺服器、矽光子技術與低軌衛星應用快速發展，聯寶（6821)看好在此趨勢下，讓旗下變壓器進化為支撐整體系統穩定運作的關鍵核心，並積極深化與歐美IC設計大廠的共同開發合作，除了在高速網通、Wi-Fi 8領域取得良好拓展，帶動磁性元件業務訂單能見度維持良好水準，並積極布署切入矽光子與低軌衛星供應鏈，擴大未來業務發展前景。

聯寶表示，隨著AI伺服器算力快速提升，資料中心機櫃功率已可達140kW（千瓦），未來甚至上看300kW，對供電穩定性與能效提出更嚴苛要求。在極端大電流條件下，熱管理與電源轉換效率成為產業關鍵瓶頸，而磁性元件的設計能力已直接影響整體系統穩定運作，成為AI基礎設施中不可或缺的電力與訊號守門員。聯寶長期深耕高階磁性元件與電源架構設計，成功突破高頻大電流供電限制，並成為國際IC設計業者開發新世代AI電源方案時，積極尋求深度合作的戰略夥伴。

隨著全球AI算力爆發帶動資料中心用電量呈指數級激增，聯寶董事長譚明珠笑著說：「我們不只是製造變壓器，我們打造的是AI時代電力與訊號的穩定中樞。在AI時代拼的不只是晶片算力，而是背後的電力穩定與能效管理能力。」

聯寶積極布局KW等級電源磁性元件解決方案，新世代電源模組與磁性元件定位為「AI電力革命的守護者」，結合高功率、高密度與高效率設計，於美國應用電力電子大會(APEC 2026)展會正式亮相專為1.6KW 4-phase buck架構打造的高階矩陣式電感(Matrix Inductor)，透過磁性耦合設計，有效在極端動態負載下抵消磁通變化，大幅提升供電穩定性，為AI伺服器在1MW機櫃時代提供關鍵電源解決方案。聯寶能獲得知名AI大廠與系統廠高度關注的關鍵，在於具備領先業界的電磁與熱流模擬能力，以及底層材料開發技術，可依不同晶片架構提供客製化磁路與散熱設計，從參考設計(Reference Design)階段即協助客戶縮短開發時程，拉開與傳統被動元件廠的競爭差距。

除了磁性元件業務外，聯寶亦積極強化無線充電業務布局，近兩年針對產品、客戶及市場應用結構進行大幅調整，目前旗下產品線涵蓋提供完整發射端(TX)與接收端(RX)模組，具備10W至30W快充方案，並導入多線圈與磁吸設計，滿足不同應用需求，以及消費型無線充電成品，其次，在應用拓展方面，聯寶正將無線充電模組由消費性電子延伸至智慧家具、穿戴裝置、健身器材及醫療設備等多元領域，並已與健身器材、醫療設備取得大幅業務進展，有助於進一步優化客戶與產品組合，增添聯寶營運動能。

聯寶旗下變壓器切入矽光子與低軌衛星供應鏈。圖／聯寶提供
聯寶旗下變壓器切入矽光子與低軌衛星供應鏈。圖／聯寶提供

基礎設施 無線充電 被動元件廠 低軌衛星

延伸閱讀

擷發科入列聯發科AI陣營 強攻跨國邊緣AI商機

聯寶：切入低軌衛星矽光子應用 布局AI伺服器

相關新聞

昕力資聯手群聯成立AISO主權 AI 聯盟 獲台達電、國泰金簽約導入

資通訊服務廠昕力資*（7781）宣布舉行AISO主權AI產業聯盟簽署儀式，攜手群聯、Gogolook、凱鈿、台灣銘板、大同世界科技、安圖斯、興創知能、景宜、智聯服務、精英電腦、豐康科技等12間國內知名軟硬體夥伴，加上指導單位工研院共同展開策略合作。

AISO主權AI產業聯盟成軍 主打整合式交付、加速企業AI導入

昕力資訊（7781）今（23）日舉行AISO主權AI產業聯盟簽署儀式，宣布攜手群聯電子，集結包含Gogolook、凱鈿、台灣銘板、大同世界科技、安圖斯、興創知能、景宜、智聯服務、精英電腦、豐康科技等12間國內知名軟硬體夥伴，與指導單位工研院共同展開策略合作。特別的是，國泰金控與台達電子兩家重量級企業當場與聯盟完成簽約，現場亦有數發部、國發會等官員見證。

聯寶切入矽光子與低軌衛星供應鏈 無線充電跨足大健康領域添動能

看好AI運算浪潮持續推進，帶動AI伺服器、矽光子技術與低軌衛星應用快速發展，聯寶（6821)看好在此趨勢下，讓旗下變壓器進化為支撐整體系統穩定運作的關鍵核心，並積極深化與歐美IC設計大廠的共同開發合作，除了在高速網通、Wi-Fi 8領域取得良好拓展，帶動磁性元件業務訂單能見度維持良好水準，並積極布署切入矽光子與低軌衛星供應鏈，擴大未來業務發展前景。

擷發科入列聯發科AI陣營 強攻跨國邊緣AI商機

擷發科技（7796）於全球最大嵌入式電子與工業電腦應用展 (Embedded World 2026) 傳出捷報，不僅與輝達（NVIDIA）等指標大廠共同列為聯發科 AIoT 領域的合作夥伴，更憑藉「AI × ASIC」軟硬體整合實力，於展會現場大放異彩，吸引參觀人次較往年激增近 2.5 倍。憑藉在 Edge AI 軟體平台與客製化 ASIC 的深厚布局，擷發已與多家跨國企業展開實質專案對接，預計將為中長期營運注入強勁成長動能。

筆電今年至少再漲價兩波 華碩：要買電腦的消費者趕快買

CPU、SSD硬碟、DRAM三關鍵元件價格大漲，筆電反映成本售價大增，華碩聯合科技總經理廖逸翔23日指出，第2季度筆電價格預估再漲25~30%，下半年還另有漲幅，建議要買電腦的消費者「趕快買」；由於預期心理加上通路商提前拉貨，華碩（2357）台灣市場上半年電腦銷量不減反增10%，市場罕見出現淡季不淡狀況。

「LINE Premium」訂閱制啟動 分兩階段上線10項進階功能及優惠

LINE 23日宣布在台灣釋出「LINE Premium」會員計畫，每月付費165元，將有10項會員專屬福利，包括讓聊天室照片不再過期的「進階備份」、不顯示收回紀錄的「無痕收回」、LINE禮物每月提供優惠券250元等等；LINE現有的通訊功能，像是訊息傳送、語音及視訊通話仍為免費使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。