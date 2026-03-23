擷發科入列聯發科AI陣營 強攻跨國邊緣AI商機

擷發科技（7796）於全球最大嵌入式電子與工業電腦應用展 (Embedded World 2026) 傳出捷報，不僅與輝達（NVIDIA）等指標大廠共同列為聯發科 AIoT 領域的合作夥伴，更憑藉「AI × ASIC」軟硬體整合實力，於展會現場大放異彩，吸引參觀人次較往年激增近 2.5 倍。憑藉在 Edge AI 軟體平台與客製化 ASIC 的深厚布局，擷發已與多家跨國企業展開實質專案對接，預計將為中長期營運注入強勁成長動能。

擷發科技董事長楊健盟表示：「Embedded World 2026 展會的熱烈反饋，印證了我們深耕軟硬體縱向整合的戰略高度。透過 AI 軟體服務平台，擷發協助客戶跨越概念驗證（POC）到規模化落地的鴻溝；搭配精準切中高效能、低功耗需求的 ASIC晶片設計需求，這股雙軌並進的動能，將是擷發持續站穩全球邊緣運算市場的重要基石。」

隨著 AI 運算需求由資料中心延伸至終端設備，邊緣AI（Edge AI）已成為全球產業升級的重要驅動力。聯發科於 Embedded World 2026 展會中宣布建構邊緣 AI 生態系，擷發科與輝達（NVIDIA）等指標大廠共同列為其 AIoT 領域之合作夥伴，代表擷發科技技術能力與解決方案已獲國際晶片大廠體系認可。同時透過與生態系夥伴的協同合作，擷發科技可加速 AI 技術於智慧製造、安防監控、無人機及各類場域的實際導入，從「技術提供者」進一步升級為「應用落地推動者」。

AIVO 圖像化 AI 視覺軟體平台在安防領域展現高度精準辨識能力，可有效區分暴力鬥毆與一般行為，避免誤告警示，亦支援火焰、煙霧與刀械等多樣偵測。進一步延伸應用至無人機應用，透過視覺 AI 賦能，使無人機從傳統人力遙控升級為具備自主執行任務能力的 AI 系統。即使在通訊受干擾情境下，仍能無須地面站指示維持運作，大幅降低對專業飛手的依賴。於 Embedded World 2026展會期間，已吸引來自智慧城市、消防安保、工安巡檢、3D 地貌測繪及廣域畜牧管理等多元領域客戶洽談合作。同時，擷發科技亦循「以軟帶硬」策略，深化無人機軟硬體協同整合，積極布局次世代高階自主載具市場。

為突破底層異質運算壁壘，擷發科透過 XEdgAI 邊緣AI部署平台，攜手艾訊（Axiomtek）、博來（Lex）及歐洲 AI 晶片商 Axelera AI，共同展示技術整合成果。透過標準化工具與系統化部署架構，有效協助系統整合商降低高性能 AI 應用開發門檻，加速應用落地進程，逐步建構以台灣為核心的跨國Edge AI 生態圈。

在客製化 ASIC 晶片設計服務（CATS）上，擷發科已接獲客戶洽詢，目前正積極對接整合 60 TOPS 高算力、低功耗 NPU 的 Edge AI ASIC SoC 開發專案需求。該架構預期可使終端設備在不依賴雲端的情況下，即可於本地高效執行大型語言模型（LLM）推理，精準解決高隱私與高資安場域的資料保護需求。未來隨著專案順利推進，雙方期盼能於國際頂尖晶圓代工廠進行投片。此外，擷發科技憑藉 Multi-Die Integration 技術，將晶片量產時程縮短至僅六個月，此突破性表現於展會中脫穎而出，贏得歐洲工業與車用大廠的高度青睞與技術肯定。

另外，面對晶片設計複雜度攀升，集團旗下 Arculus System 所開發之 EDA 工具（ETAL 與 iPROfiler）亦成為現場關注焦點。透過 AI 驅動的自動化連線檢查與效能分析機制，能減少約 8 成手動開發負擔，並提早 6~ 9 個月精準辨別效能瓶頸，協助 ASIC 設計公司在製程與產能壓力下，仍能有效提升開發效率與產品競爭力。