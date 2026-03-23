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大陸機器人會功夫、能跳舞 達明：後空翻不能解決工廠問題

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

達明（4585）布局人形機器人市場，預計今年下半年將推出旗下「TM Xplore I 」升級版，針對中國大陸同業人形機器人可以展現武術和舞蹈等動作，達明稱讚友商確實表現好，因為代表大陸人形機器人在運動控制和平衡控制技術達到另一個層級，但話鋒一轉，達明表示，「後空翻不能解決工廠問題」，公司聚焦的是工廠實際需求。

達明23日舉行法說會，提到大陸人形機器人發展，達明財務長王偉霖指出，人形機器人可以展現武術和舞蹈等動作，「確實表現好」，這代表大陸人形機器人在運動控制和平衡控制技術，達到另一個層級。

王偉霖表示，但「後空翻不能解決工廠問題」，達明著重透過實際設計落實實體AI（physical AI）技術於工廠生產線，協助各類終端客戶解決實際問題。

在人形機器人進展方面，達明2025年下旬首度推出人形機器人產品—Xplore 1，預計今年下半年將推出升級版，目前已依客戶需求進行相關應用訓練，預計下半年將有客戶進入試運行階段。

達明日前才在NVIDIA GTC 2026大會上，展出全新開發的人型機器人平台TM Xplore I 。該平台結合人形上半身與輪式行動底座，具備高度穩定性與靈巧操作能力。

TM Xplore I 搭載達明「See, Think, Act」核心技術，並由 NVIDIA Jetson Thor模組驅動，支援高性能邊緣AI運算。透過導入Vision-Language-Action（VLA）多模態模型，TM Xplore I 能夠進行多模態感測器融合、生成式 AI 推理與自主導航，快速適應半導體製程、電子組裝及汽車製造等需要高精準度的複雜自動化任務。

此外，達明亦與動態捕捉技術廠商晶翔機電( j-mex)攜手合作，透過結合其先進的MOXI穿戴式動態捕捉裝備，展現極具精準度的動作訓練（Motion Training）技術。

展望後市，達明總經理陳尚昊指出，今年整體自動化市場大環境雖仍具挑戰，但達明憑藉差異化技術與服務優勢，對全年營運成長仍具信心，看好2026年公司仍將維持優於產業的成長表現。

陳尚昊指出，2025年全球經濟狀況不佳，導致整體自動化市場需求下滑，儘管如此，達明因在AI優勢，且在產品上，原生的視覺系統，在檢測上更有競爭力，加上掌握半導體產業成長機會，都是帶動達明逆勢成長的原因。

根據研調機構Precedence Research預估，全球協作機器人市場2025至2034年複合成長率為32.7%，整體市場呈現穩健高速成長；達明看好2026年公司仍將維持優於產業的成長表現。

達明 人形機器人

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