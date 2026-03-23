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從純軟體商轉型平台維運商 昕力資訊營收結構有望轉變

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

AISO 主權 AI 聯盟23日正式成立，發起人昕力資*（7781）董事長姚勝富表示，未來昕力資訊將會在平台中扮演維運及整合的角色，針對客戶的需求，整合聯盟內部成員各自的強項，打造出最適合客戶的完整解決方案，提升聯盟整體競爭力。

姚勝富指出，未來昕力資訊將不再僅僅是軟體商，而會偏向於解決方案供應商，整個平台的運作將會是一個新的商模，在首次出貨時，由昕力資訊進行軟硬體整合，出貨給客戶，並從中抽取部分費用；而在後續的軟體訂閱收入當中，昕力資訊也將會有固定分額的分潤，隨著聯盟規模逐漸擴張，平台貢獻營收或許將會超越軟體本業營收，成為公司營運的強勁成長動能。

目前聯盟除了台灣外，也已經開始進軍東南亞，未來將會持續擴張，先往中東地區進行布局，最後跨入歐美市場，達成遍布全球的目標。

東南亞 平台 客戶 營收

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