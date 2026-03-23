筆電今年至少再漲價兩波 華碩：要買電腦的消費者趕快買

CPU、SSD硬碟、DRAM三關鍵元件價格大漲，筆電反映成本售價大增，華碩聯合科技總經理廖逸翔23日指出，第2季度筆電價格預估再漲25~30%，下半年還另有漲幅，建議要買電腦的消費者「趕快買」；由於預期心理加上通路商提前拉貨，華碩（2357）台灣市場上半年電腦銷量不減反增10%，市場罕見出現淡季不淡狀況。

近期因記憶體、SSD硬碟價格上漲，英特爾Core i及A系列處理器不僅缺貨又漲價，三關鍵元件價格彈升，讓筆電價格也不得不上調售價，以32GB DRAM為例，2025年初一條價格3,000多元，但現在已經來到2萬元。

政府採購電腦多半透過台灣銀行採購部代理各級政府機關、公立學校及公營事業辦理共同供應契約採購，俗稱「中信局標案」近期也傳出，因開標價格遠低於電腦業者成本，無人投標而流標。

「我們今年遇到一筆商用機訂單談妥，2個月後出貨，算一算竟然變賠錢。」廖逸翔表示，目前由於記憶體價格波動，價格倍數成長，為避免衝擊，除改以實價報價，更不敢接年約或一季度以上遠期訂單，他也預告由於記憶體嚴重缺貨跟價格暴漲，第2季度電腦預估平均漲價25~30%，以反映三關鍵元件成本。

2026年初品牌電腦價格已因零件上漲調漲一波報價，華碩也有10~15%漲幅，加上第2季度新品漲價，上半年華碩筆電銷售均價已經比去年同期成長30%，而數量上也打破淡季走勢，由於不少消費者預期未來還會漲價提前購機，通路商也積極備貨，他預估華碩上半年銷量會比去年同期成長10%。

由於筆電「價量雙漲」，華碩聯合科技上半年電腦營收大漲可期，與調研機構預估DRAM漲價且缺貨，全球PC市場恐衰退達10%出入甚大。

華碩23日率先與高通獨家合作推出全球第一款16吋螢幕的高通平台超輕薄筆電Zenbook A16，內建算力80Flops的Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme處理器，搶吃高端市場，由於高通已是Windows On Arm陣營中市占率霸主，該台定價售價7.3999萬元也備受矚目。

雖包括聯發科（2454）、三星、輝達（NVIDIA）都對Arm筆電平台充滿興趣，但目前高通仍是最大Arm架構筆電處理器霸主。

廖逸翔表示，2025年Arm架構筆電接受度正逐步成長，原因是機身輕薄、高效率、省電等特點，目前Copilot＋PC功能日趨完整，拉抬AI PC銷售比例已經占華碩台灣筆電業務2成，其中Arm架構比例達3成，與英特爾跟AMD三分天下，他預估今年高通筆電銷量有機會大增50%，他觀察消費者接受度正持續加溫，而AI PC也因相關應用到位，滲透率將拉高至4成。