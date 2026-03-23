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LINE Premium訂閱制今登場！每月165元10項會員福利、送250元 加入方式曝

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「LINE Premium」訂閱制啟動 分兩階段上線10項進階功能及優惠

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINE Premium在台灣正式上線。LINE台灣／提供
LINE Premium在台灣正式上線。LINE台灣／提供

LINE 23日宣布在台灣釋出「LINE Premium」會員計畫，每月付費165元，將有10項會員專屬福利，包括讓聊天室照片不再過期的「進階備份」、不顯示收回紀錄的「無痕收回」、LINE禮物每月提供優惠券250元等等；LINE現有的通訊功能，像是訊息傳送、語音及視訊通話仍為免費使用。

LINE Premium23日開始批次發布，用戶在自己手機的LINE設定中，看到LINE Premium相關選項出現時，即可選擇開始首月免費試用，搶先體驗。透過LINE Premium，LINE希望為用戶打造更細緻的溝通體驗，並為用戶的數位生活連結更多新價值。

「LINE Premium」會員計畫的10項會員專屬福利，將分為兩階段上線。第一階段上線的有進階備份、相簿升級、無痕收回、應用程式字型，與應用程式圖五項進階功能。從2026年3月23日開始批次發布。

第二階段上線的有「自選個人檔案」功能，與LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊、LINE MUSIC的LINE Premium會員專屬優惠，預計4月推出。

LINE台灣表示，將「訊息無痕收回」提前納入上線功能，讓溝通體驗即刻升級。LINE Premium會員現在可享有延長至七天內收回訊息的彈性；對方尚未讀取也會啟動「無痕收回」功能，收回後的聊天視窗不再留下「已收回訊息」的痕跡。非訂閱用戶仍可使用24小時內收回訊息功能。

應用程式 LINE

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