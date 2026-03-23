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中光電發表智能機器人全系列AI酬載技術

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

全球無人系統年度盛會XPONENTIAL Europe 2026於3月24日在德國杜塞道夫盛大登場，中光電（5371）智能機器人（CiRC）將會中展出以「Lightweight. Powerful. AI-Driven.」為核心的智慧感知解決方案，發表全系列台灣製AI酬載產品。

中光電表示，此次展出聚焦邊緣運算、電腦視覺與多感測融合等關鍵技術，打造兼具輕量化設計、高強度結構與卓越影像穩定性的產品組合，全面展現台灣於高性能無人系統感知技術領域的研發實力與創新能量。

中光電進一步指出，此次展出涵蓋三大AI酬載產品線，提供從即時影像辨識到大範圍監測的完整感知能力，包括輕量化AI視覺酬載，專為小型多旋翼無人機設計，在極致輕量化與高強度結構下，整合高解析影像與邊緣AI運算能力，快速完成目標辨識與任務分析，兼顧部署效率與運算效能。

其次，廣域感知與智能觀測酬載系列，主要針對固定翼無人機高速飛行需求打造，具備穩定影像輸出與寬廣視野，可持續進行場域觀測與資料蒐集，適用於巡檢與環境監控等應用。

至於多感測融合AI酬載系列適用高空固定翼無人機高空高速飛行需求，整合多光譜感測與嵌入式AI，透過多項感測融合機制，在複雜環境與高動態條件下仍能維持高度影像穩定性與精準判讀能力，完整收集訊息細節。

中光電表示，CiRC持續深化AI與電腦視覺能力，透過邊緣運算架構實現資料即時分析，有效提升系統反應速度與任務執行效率。同時，結合多項感測融合技術，使系統在各類複雜環境下，仍能維持穩定且高精度的辨識表現。

隨著AI與自動化需求快速成長，智慧感知系統已成為無人載具與各類智慧應用的關鍵核心。CiRC表示，本次發表的AI酬載產品具備高度彈性與擴展性，可廣泛應用於公共安全、基礎設施巡檢、環境監測及智慧城市等場域，協助用戶提升決策效率並優化整體營運流程。

中光電 基礎設施 AI

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