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低容量NAND供給緊縮、品牌推AI革新 估今年智慧手機平均容量年增4.8%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新記憶體產業研究，儘管2026年全球智慧手機品牌面臨NAND Flash價格高漲壓力，但由於原廠製程升級迫使低容量規格淘汰，及高階品牌旗艦機AI需求等因素驅動，預估全年手機平均容量將逆勢年增4.8%。

市場原先預期，智慧手機品牌面臨NAND Flash價格壓力，普遍將調降規格以保護利潤，2026年平均儲存容量將因此轉為負成長。然而，以Apple、Huawei為首的高階品牌優化AI功能，推出Apple Intelligence 2.0、Huawei新Harmony OS AI，邊緣AI模型須預占40~60GB的系統分區作運算快取。

在此情況下，iPhone 17全系列最低容量從128GB提高至256GB，以提供消費者足夠的使用空間；Huawei Mate 80系列則推動512GB機型普及化，以應對離線多模態互動的需求。

此外，NAND Flash原廠升級製程，導致低容量產品供給縮減，供應鏈難以取得低階顆粒，手機市場開始出現被動式容量墊高的情形。加上部分手機品牌考量NAND Flash價格居高不下，選擇停產或減少毛利較差的低容量機種，改將資源集中於128GB/256GB等中高階規格，皆推升平均容量。

TrendForce表示，由於iPhone 17系列提升最低規格至256GB，2026年iPhone手機平均容量的成長將顯著高於Android機型。對記憶體價格耐受力較佳的高階品牌，透過調高容量以推升單機售價或優化AI和其他進階體驗；主打中低階市場的業者，則大幅縮減高毛利但高成本的機型出貨比例，將高容量規格由主推改為選項。展望未來，隨著AI應用生態更加成熟，至2026年底128GB機型或將退出Android陣營主流，改由256GB的規格取代。

儲存容量 iPhone 品牌 智慧手機

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