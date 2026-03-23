達明：車用及半導體客戶下半年試用輪型人形機器人

達明機器人總經理陳尚昊今天表示，輪型行動設計的人形機器人，下半年陸續在車用和半導體客戶端試用；達明今年營運成長可期，主要受惠半導體產業持續導入協作手臂機器人需求，以及在人工智慧（AI）伺服器組裝應用成長，達明今年繼續擴展北美市場。

談到中國大陸人形機器人發展，達明財務長王偉霖表示，人形機器人可以展現武術和舞蹈等動作，「確實表現好」，這代表中國大陸人形機器人在運動控制和平衡控制技術，達到另一個層級；但是「後空翻不能解決工廠問題」，達明著重透過實際設計落實實體AI（physical AI）技術於工廠生產線，協助各類終端客戶解決實際問題。

達明機器人下午受邀參加台灣證券交易所舉辦AI產業業績發表會，展望今年營運，王偉霖正向看待今年業績成長，毛利率可維持50%高檔水準。

在人形機器人進展方面，陳尚昊指出，達明持續鎖定上半身及雙臂靈巧精準動作為主的人形機器人樣品，預期下半年將陸續在車用及半導體等客戶端生產線試用；達明也持續布局兼具雙足行動的人形機器人，預期最快2027年初推出全身人形機器人。

達明繼續擴展美國市場，在墨西哥與當地設廠的台灣OEM電子製造業者合作。陳尚昊指出，達明不少客戶前往北美市場設廠，達明協作機器人也搭上相關商機，北美市場業績明顯成長，今年持續擴展北美市場。王偉霖說明，持續關注美國關稅政策進展，彈性規劃當地發展計畫。

達明指出，儘管今年外部大環境仍有挑戰，達明持續提供客製化解決服務方案，因應多元化應用需求，對今年營運成長有信心。