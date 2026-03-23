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台智雲2.5億元增資到位 引進宏泰機構、崇越、義美高志明等策略投資人

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）旗下小金雞—台智雲23日宣布完成新台幣2.5億元現金增資。本次現金增資發行新股由宏泰機構領投，崇越（5434）、宏誠創投、工研院創新公司 ITIC 及其管理之永續創新基金，以及義美高志明總經理共同參與投資。原股東永豐證創投與兆豐國際商銀亦加碼認購。

本次增資為台智雲上市櫃前的重要舉措，除近年營運規模穩定成長，已建立可持續運作的營收模式與長期客戶基礎，亦進一步升級股東結構，涵蓋工程建設、高科技供應鏈、企業資訊治理、資訊安全、產業應用與制度型資本等資源，並已與義美關係企業池安量子資安共同打造 AI 資安基礎建設及生態系。有助於台智雲在主權 AI 基礎建設及海外市場布局上的中長期發展。

台智雲總經理吳漢章表示，建立專屬且可控的主權 AI 已成為各國與企業的重要課題，AI 基礎建設已成為全球科技產業的結構性趨勢，市場需求正由單一算力建設，轉向整體基礎架構與長期營運能力的整合。本次引進策略投資人，不僅在發展方向上達成共識，更強化在 AI 算力服務、企業 AI 導入與資料中心整合的能力。台智雲將持續以實務經驗為基石，協助政府與企業構築自主、安全、可控的 AI 基礎建設，加速全球化布局。

台智雲以「Taiwan AI Cloud」為品牌，定位於 AI 基礎設施整合與營運服務領域，並以「賦能主權 AI、打造自主數位未來」為願景。公司核心能力為主權AI最注重的全棧式AI代工（Full-Stack AI Foundry），涵蓋算力基礎建設與整合、AI 模型與應用加值服務、算力資源管理與調度能力，並結合 AI 超算加速器，形成「3+1」成長策略架構，覆蓋從底層算力環境建置到企業應用落地與創新的完整服務體系。

全棧能力使台智雲在主權 AI 與 AI 工廠等高信任場域具備差異化優勢。台智雲以輕資本營運模式，在維持資本效率與營運彈性的前提下，透過算力基礎建設整合與資源管理能力，串聯產業應用需求，建立可延展的營運模式，並持續深化核心能力與策略合作，穩健推進在 AI 基礎建設領域的發展和海外布局。

高志明 華碩 基礎建設

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