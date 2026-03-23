快訊

波克夏砸下578億元 入股台灣這家保險業者母公司

聽新聞
0:00 / 0:00

Whoscall 首度跨界虛擬貨幣合作 宣布攜手幣託建立數位資產防護網

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

數位詐騙日益猖獗。全球信任科技服務商 Gogolook（6902）旗下數位防詐 App Whoscall，與台灣虛擬貨幣交易所幣託（BitoPro）展開跨界合作。雙方結合深受用戶喜愛的 Whoscall「防詐隨堂考」識詐互動測驗與「禮物牆」點數回饋機制於23日上線，完成任務將能獲得最高新台幣 6,000 元的比特幣獎勵，透過遊戲互動培養民眾的防詐意識。

根據內政部警政署「165 打詐儀錶板」數據顯示，去年全台受理之「假投資」詐騙案件近3萬件，財損金額突破451 億元。為應對高頻發生的投資詐騙，Whoscall 與BitoPro共同倡議「防護、識讀、查證、回報」防詐四部曲，引導用戶主動建立日常防線。在主動防護面向上，用戶可善用 Whoscall 「個資外洩偵測」功能，定期檢查自身資安風險。同時，結合BitoPro的通行密鑰（Passkey）、雙重驗證（2FA）與防釣魚碼等安全設定，強化個人帳戶的數位堡壘。在「查證」與「回報」層面，用戶接獲疑似假官方訊息時，可透過幣託官方管道驗證頁或 Whoscall「一鍵查」即時辨識電話、網址與截圖真偽。

為提升大眾對數位投資陷阱的警覺性，Whoscall 「防詐隨堂考」於23日推出全新虛擬貨幣防詐測驗，完成挑戰者即有機會獲得最高等值新台幣6,000元的比特幣獎勵。

Whoscall 觀察，50 歲以上的樂齡族群因擁有相對穩定的資產，常成為詐騙集團透過社群媒體與通訊軟體鎖定的高風險對象。為強化該族群的數位防護力，Whoscall也與幣託聯手，針對符合資格的幣託 50 歲以上的用戶，提供《Whoscall 進階版 - 基本方案》半年免費兌換代碼。

資產 詐騙集團 社群媒體

延伸閱讀

中華電信攜將來銀行 以「電信大數據」 推專屬信貸

詹文男／當AI假裝愛上你…

劉世芳：境外敵對勢力及跨境詐騙犯罪日增 警政署應主動跨出國內範圍

相關新聞

低容量NAND供給緊縮、品牌推AI革新 估今年智慧手機平均容量年增4.8%

根據TrendForce最新記憶體產業研究，儘管2026年全球智慧手機品牌面臨NAND Flash價格高漲壓力，但由於原廠製程升級迫使低容量規格淘汰，及高階品牌旗艦機AI需求等因素驅動，預估全年手機平均容量將逆勢年增4.8%。

記憶體、SSD缺貨漲價效應 華碩：台灣市場PC第2季估漲價25至30%

記憶體、SSD固態硬碟價格飆漲，PC品牌大廠華碩（2357）旗下華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔23日指出，目前我們確定，第2季PC我們會漲25~30%以上，各個機種漲幅不一樣，畢竟現在業界情況是記憶體、SSD及CPU持續缺貨漲價。

預告4月退休…台積電資深副總經理何麗梅最新動態曝光 施振榮也按讚

台積電（2330）企業永續資深副總經理何麗梅預告4月退休，近期退休前最新動態曝光，宏碁（2353）集團創辦人/智榮基金會董事長施振榮也特別發文讚揚。

童振源：AI浪潮下 日本半導體產業製造戰略與供應鏈重組

駐新加坡代表童振源指出，根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）預測，日本半導體市場2026年規模將達約501.6億美元，年增率為11.9%。此一成長不僅反映AI需求的外溢效應，也顯示日本政府近年推動在地製造與供應鏈重建政策逐步顯現成效。

光學龍頭蔡司台灣總座蔡慧：加碼台灣投資、研發人力擬增五成

全球光學龍頭蔡司集團今日宣布由顯微鏡解決方案負責人蔡慧（Henry Cai）升任蔡司台灣總經理，全面負責台灣市場營運及策略發展。蔡慧受訪時表示，隨著AI與高效能運算需求爆發，半導體產業正快速邁向先進封裝時代，堆疊技術（stacking）對良率與檢測能力提出更高要求。

AISO主權AI產業聯盟成軍 主打整合式交付、加速企業AI導入

2026 年被視為全球「主權 AI 元年」，昕力資訊（7781）23日舉行AISO主權AI產業聯盟簽署儀式，宣布攜手群聯電子（8299），集結包含Gogolook（6902）、凱鈿（7737）、台灣銘板（6593）、大同世界科技（8099）、安圖斯（7875）、興創知能、景宜、智聯服務（6751）、精英電腦（2331）、豐康科技等12間國內知名軟硬體夥伴，與指導單位工研院共同展開策略合作。特別的是，國泰金控（2882）與台達電子（2308）兩家重量級企業當場與聯盟完成簽約，現場亦有數發部、國發會等官員見證。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。