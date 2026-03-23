Whoscall 首度跨界虛擬貨幣合作 宣布攜手幣託建立數位資產防護網

數位詐騙日益猖獗。全球信任科技服務商 Gogolook（6902）旗下數位防詐 App Whoscall，與台灣虛擬貨幣交易所幣託（BitoPro）展開跨界合作。雙方結合深受用戶喜愛的 Whoscall「防詐隨堂考」識詐互動測驗與「禮物牆」點數回饋機制於23日上線，完成任務將能獲得最高新台幣 6,000 元的比特幣獎勵，透過遊戲互動培養民眾的防詐意識。

根據內政部警政署「165 打詐儀錶板」數據顯示，去年全台受理之「假投資」詐騙案件近3萬件，財損金額突破451 億元。為應對高頻發生的投資詐騙，Whoscall 與BitoPro共同倡議「防護、識讀、查證、回報」防詐四部曲，引導用戶主動建立日常防線。在主動防護面向上，用戶可善用 Whoscall 「個資外洩偵測」功能，定期檢查自身資安風險。同時，結合BitoPro的通行密鑰（Passkey）、雙重驗證（2FA）與防釣魚碼等安全設定，強化個人帳戶的數位堡壘。在「查證」與「回報」層面，用戶接獲疑似假官方訊息時，可透過幣託官方管道驗證頁或 Whoscall「一鍵查」即時辨識電話、網址與截圖真偽。

為提升大眾對數位投資陷阱的警覺性，Whoscall 「防詐隨堂考」於23日推出全新虛擬貨幣防詐測驗，完成挑戰者即有機會獲得最高等值新台幣6,000元的比特幣獎勵。

Whoscall 觀察，50 歲以上的樂齡族群因擁有相對穩定的資產，常成為詐騙集團透過社群媒體與通訊軟體鎖定的高風險對象。為強化該族群的數位防護力，Whoscall也與幣託聯手，針對符合資格的幣託 50 歲以上的用戶，提供《Whoscall 進階版 - 基本方案》半年免費兌換代碼。