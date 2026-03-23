記憶體、SSD缺貨漲價效應 華碩：台灣市場PC第2季估漲價25至30%

記憶體、SSD固態硬碟價格飆漲，PC品牌大廠華碩（2357）旗下華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔23日指出，目前我們確定，第2季PC我們會漲25~30%以上，各個機種漲幅不一樣，畢竟現在業界情況是記憶體、SSD及CPU持續缺貨漲價。

廖逸翔分析，漲價不只華碩一家，而是全部PC品牌廠都漲，畢竟品牌商現在全部面臨記憶體、SSD及CPU缺貨漲價，所以整個台灣市場PC價格都是往上走。

不過，正因市場及民眾預期，PC價格會持續上揚，也因此出現「提前拉貨」現象。

廖逸翔表示，以今年上半年台灣市場來看，目前出貨量還是呈現年成長，這是因為蠻多消費者這時候提前換機，因此，過往第1季是淡季，但今年就不明顯，反而呈現旺季表現。

因此，廖逸翔預估，華碩自身在台灣市場今年上半年出貨量有望交出雙位數年增長，包含消費性及商用市場。不過儘管上半年需求很旺，但他也坦言，目前不確定下半年需求。

而在商用市場部分，因為記憶體、SSD持續缺貨漲價，為此，華碩在商用市場目前僅接短單，換言之，就是只接季度不能拖到年度的訂單。