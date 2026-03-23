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預告4月退休…台積電資深副總經理何麗梅最新動態曝光 施振榮也按讚

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電資深副總何麗梅將於4月退休。聯合報系資料照
台積電資深副總何麗梅將於4月退休。聯合報系資料照

台積電（2330）企業永續資深副總經理何麗梅預告4月退休，近期退休前最新動態曝光，宏碁（2353）集團創辦人/智榮基金會董事長施振榮也特別發文讚揚。

施振榮近日在個人粉專上發文提到：「台積電資深副總何麗梅今日舉辦退休公益慈善音樂會圓滿落幕，感謝Lora邀請灣聲樂團演出，帶來一場非常精彩的音樂饗宴！未來將步入人生另一個階段，在此也祝福Lora享受未來豐富的退休生活，並繼續為台灣創造更多美好的未來。」

施振榮為宏碁集團創辦人，2000～2021年間擔任台積電獨立董事，提供經營台灣企業的經驗，曾任台積電薪酬委員會主席，協助調整薪酬制度、接班傳承等重要議題，過往和歷任台積電會計長、財務長的何麗梅即有交流。

依據台積電官網，何麗梅為台積公司企業永續資深副總經理。何女士於1999年加入台積公司，自1999年至2003年擔任會計長；2003年至2019年期間，擔任財務長兼發言人；2019年至2022年期間，擔任歐亞業務資深副總經理；2022年至2025年期間，擔任人力資源資深副總經理；並於2011年擔任企業永續(ESG)委員會主席至今。

何麗梅女士曾多次獲獎，其榮獲中華財金高階管理人協會頒發「傑出財務長」，並且於2007年至2019年間，由《金融亞洲》及《機構投資人》評選為台灣及亞洲地區「最佳財務長」。2018年《日本經濟新聞》也將何麗梅女士列為「亞洲科技業最具影響力的九位女性」名單之一。何麗梅女士畢業於國立政治大學會計學系，其後並取得國立台灣大學商學碩士學位。

退休生活 施振榮 台積電 何麗梅

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