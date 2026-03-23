快訊

紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車重大事故！機上共76人 傳正副機師身亡

獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

金價崩了！盤中狂瀉逾8%摜破4,100美元 遁入「熊市」自高點慘摔24%

聽新聞
0:00 / 0:00

光學龍頭蔡司台灣總座蔡慧：加碼台灣投資、研發人力擬增五成

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
蔡司台灣總經理由蔡慧升任，他強調將加碼台灣投資、研發人力擬增五成。記者簡永祥／攝影
蔡司台灣總經理由蔡慧升任，他強調將加碼台灣投資、研發人力擬增五成。記者簡永祥／攝影

全球光學龍頭蔡司集團今日宣布由顯微鏡解決方案負責人蔡慧（Henry Cai）升任蔡司台灣總經理，全面負責台灣市場營運及策略發展。蔡慧受訪時表示，隨著AI與高效能運算需求爆發，半導體產業正快速邁向先進封裝時代，堆疊技術（stacking）對良率與檢測能力提出更高要求。

蔡慧表示，在半導體領域，蔡司除了在成立新竹創新中心外，也因應客戶要求，將最先進的前期設備研發拉至台灣新竹創新中心 ，導入新設備並深化與客戶合作，以提升檢測效率與產品良率。

蔡慧並表示，蔡司將持續深化「Taiwan to Global」策略，將台灣在半導體、生技製藥、精密製造與光學科技領域具備世界級的產業實力與創新能量，結合蔡司全球光學與量測技術優勢，攜手產業與學研機構推動創新，並將在地技術與解決方案帶向國際市場。

蔡慧指出，在晶片堆疊過程中，客戶對「缺陷檢出能力」要求持續提升，必須透過更高解析度與更精準的檢測設備來確保品質。因此，公司持續導入新一代量測與影像技術，並與客戶展開更緊密的技術合作，協助解決先進封裝在應用端所面臨的挑戰，包括CPU等高階晶片在封裝過程中的複雜性與可靠度問題。

不過，除了技術門檻外，人力短缺也成為產業發展的一大瓶頸。蔡慧表示，即使半導體製程高度自動化，仍有大量環節仰賴高經驗工程師，而培養一名成熟技術人員往往需要半年甚至更長時間。這也導致台灣半導體廠商在海外設廠時面臨更大挑戰。

對此，蔡慧強調，將結合台積電等產業領導者的技術優勢，推動製程自動化與智慧化發展，降低對人力的依賴，提升整體生產效率與穩定性。

在投資布局方面，蔡慧重申蔡司集團已對外承諾「十年投資新台幣100億元」的台灣發展計畫，自2018年啟動以來，至2024年已推進約60億元。公司表示，雖然細部資金配置不便透露，但整體投資方向與規模不變，且將視市場需求加速投入，反映業務持續成長的動能。

在人力布局上，蔡司集團也同步擴大在台研發能量，特別是在新竹等半導體重鎮，規劃今年研發人力至少成長50%。由於現有基數仍低，成長幅度顯得更為顯著，顯示公司正積極強化在地研發實力，以支撐先進製程與封裝技術的快速演進。

半導體 高解析度 蔡司

延伸閱讀

蔡慧升任蔡司台灣總經理　聚焦半導體推動產業創新

相關新聞

光學龍頭蔡司台灣總座蔡慧：加碼台灣投資、研發人力擬增五成

全球光學龍頭蔡司集團今日宣布由顯微鏡解決方案負責人蔡慧（Henry Cai）升任蔡司台灣總經理，全面負責台灣市場營運及策略發展。蔡慧受訪時表示，隨著AI與高效能運算需求爆發，半導體產業正快速邁向先進封裝時代，堆疊技術（stacking）對良率與檢測能力提出更高要求。

AISO主權AI產業聯盟成軍 主打整合式交付、加速企業AI導入

2026 年被視為全球「主權 AI 元年」，昕力資訊（7781）23日舉行AISO主權AI產業聯盟簽署儀式，宣布攜手群聯電子（8299），集結包含Gogolook（6902）、凱鈿（7737）、台灣銘板（6593）、大同世界科技（8099）、安圖斯（7875）、興創知能、景宜、智聯服務（6751）、精英電腦（2331）、豐康科技等12間國內知名軟硬體夥伴，與指導單位工研院共同展開策略合作。特別的是，國泰金控（2882）與台達電子（2308）兩家重量級企業當場與聯盟完成簽約，現場亦有數發部、國發會等官員見證。

NAND漲價壓力未阻升級潮 2026年手機平均容量估增4.8%

儘管2026年NAND Flash價格維持高檔，全球智慧手機品牌原先被預期將下修儲存規格以守住獲利，但根據集邦最新研究指出，在原廠製程升級、低容量產品逐步退場，以及高階手機強化AI功能帶動下，全年智慧手機平均儲存容量仍將逆勢年增4.8%，顯示容量升級趨勢並未因成本上升而中斷。

廢棄鳳梨葉回收做衣服！ IDDI 計畫三年帶動產值逾9億元

設計力正成為台灣產業升級的動能。經濟部產發署推動「IDDI設計驅動產業創新計畫」展現成效，三年來已協助109家企業導入設計服務，帶動超過9億元產值。產發署主任秘書李純孝23日表示，透過設計導入，國內產業已從單純滿足功能需求，進階至創造使用者共鳴與情感連結，實質提升產品的附加價值率。

台灣美光銅鑼廠3月26日揭牌 AI發展新里程碑

美國記憶體廠美光（Micron）完成收購力積電銅鑼P5廠區，預計3月26日舉辦銅鑼廠區揭牌典禮，象徵美光在AI發展重要里...

台積電美國四廠產能全被包了

台積電台灣2奈米家族訂單塞爆之際，美國亞利桑那州新廠需求同步強勁。由於美國政策力推在地製造，台積電美國廠產能持續搶手，先前傳出後續將開出的三廠產能已陸續被客戶預訂，最新傳出進一步延伸到埃米製程等級，代表亞利桑那州第四座廠產能也已被包下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。