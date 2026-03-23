光學龍頭蔡司台灣總座蔡慧：加碼台灣投資、研發人力擬增五成

全球光學龍頭蔡司集團今日宣布由顯微鏡解決方案負責人蔡慧（Henry Cai）升任蔡司台灣總經理，全面負責台灣市場營運及策略發展。蔡慧受訪時表示，隨著AI與高效能運算需求爆發，半導體產業正快速邁向先進封裝時代，堆疊技術（stacking）對良率與檢測能力提出更高要求。

蔡慧表示，在半導體領域，蔡司除了在成立新竹創新中心外，也因應客戶要求，將最先進的前期設備研發拉至台灣新竹創新中心 ，導入新設備並深化與客戶合作，以提升檢測效率與產品良率。

蔡慧並表示，蔡司將持續深化「Taiwan to Global」策略，將台灣在半導體、生技製藥、精密製造與光學科技領域具備世界級的產業實力與創新能量，結合蔡司全球光學與量測技術優勢，攜手產業與學研機構推動創新，並將在地技術與解決方案帶向國際市場。

蔡慧指出，在晶片堆疊過程中，客戶對「缺陷檢出能力」要求持續提升，必須透過更高解析度與更精準的檢測設備來確保品質。因此，公司持續導入新一代量測與影像技術，並與客戶展開更緊密的技術合作，協助解決先進封裝在應用端所面臨的挑戰，包括CPU等高階晶片在封裝過程中的複雜性與可靠度問題。

不過，除了技術門檻外，人力短缺也成為產業發展的一大瓶頸。蔡慧表示，即使半導體製程高度自動化，仍有大量環節仰賴高經驗工程師，而培養一名成熟技術人員往往需要半年甚至更長時間。這也導致台灣半導體廠商在海外設廠時面臨更大挑戰。

對此，蔡慧強調，將結合台積電等產業領導者的技術優勢，推動製程自動化與智慧化發展，降低對人力的依賴，提升整體生產效率與穩定性。

在投資布局方面，蔡慧重申蔡司集團已對外承諾「十年投資新台幣100億元」的台灣發展計畫，自2018年啟動以來，至2024年已推進約60億元。公司表示，雖然細部資金配置不便透露，但整體投資方向與規模不變，且將視市場需求加速投入，反映業務持續成長的動能。

在人力布局上，蔡司集團也同步擴大在台研發能量，特別是在新竹等半導體重鎮，規劃今年研發人力至少成長50%。由於現有基數仍低，成長幅度顯得更為顯著，顯示公司正積極強化在地研發實力，以支撐先進製程與封裝技術的快速演進。