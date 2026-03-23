NAND漲價壓力未阻升級潮 2026年手機平均容量估增4.8%

儘管2026年NAND Flash價格維持高檔，全球智慧手機品牌原先被預期將下修儲存規格以守住獲利，但根據集邦最新研究指出，在原廠製程升級、低容量產品逐步退場，以及高階手機強化AI功能帶動下，全年智慧手機平均儲存容量仍將逆勢年增4.8%，顯示容量升級趨勢並未因成本上升而中斷。

集邦分析，高階品牌是這波升級的主要推手。隨著Apple Intelligence 2.0、Huawei新一代Harmony OS AI等功能持續擴展，邊緣AI模型對本地儲存空間需求明顯增加，連帶推升手機基本容量門檻。以蘋果與華為為例，前者新機最低容量上調至256GB，後者則加快512GB機型滲透，反映品牌正透過更大儲存空間支撐離線AI與多模態應用體驗。

除需求面升級外，供給面變化也使低容量機種加速淡出。隨NAND原廠推進新製程，低容量顆粒供應同步收斂，品牌端取得入門規格料源的難度提高，市場因此出現平均容量被動上升的現象。部分手機業者也因高成本壓力，選擇縮減獲利較差的低容量機型，將資源轉向128GB、256GB等中高階主流規格，進一步墊高整體平均值。

集邦指出，受惠蘋果全面拉高基本容量，2026年iPhone平均容量增幅將明顯優於Android陣營。展望後市，隨AI應用持續成熟、品牌產品策略進一步朝中高容量集中，128GB機型到2026年底恐逐漸淡出Android主流市場，256GB有望接棒成為新一代標準配置。