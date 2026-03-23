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廢棄鳳梨葉回收做衣服！ IDDI 計畫三年帶動產值逾9億元

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部產發署主任秘書李純孝（右4）舉辦「辦經濟部推動設計驅動產業創新 成果獲國際設計大獎肯定」記者會。記者洪安怡／攝影
經濟部產發署主任秘書李純孝（右4）舉辦「辦經濟部推動設計驅動產業創新 成果獲國際設計大獎肯定」記者會。記者洪安怡／攝影

設計力正成為台灣產業升級的動能。經濟部產發署推動「IDDI設計驅動產業創新計畫」展現成效，三年來已協助109家企業導入設計服務，帶動超過9億元產值。產發署主任秘書李純孝23日表示，透過設計導入，國內產業已從單純滿足功能需求，進階至創造使用者共鳴與情感連結，實質提升產品的附加價值率。

根據產發署統計，IDDI計畫自2023年啟動至2025年，累計促成109家企業深度參與，開發出476件新產品或服務，並奪下23項iF等國際設計大獎。計畫執行期間，不僅帶動企業投入4億元設計研發經費，更為產業新聘269位設計人才，並成功促成21個新品牌誕生。

李純孝指出，該計畫由法人工具、專案補助及競賽獎勵三大面向並進。在法人研發部分，積極引進AI數位工具與永續材料技術；補助方面則實質支持廠商將設計流程植入生產端；最後透過獎項機制鼓勵廠商持續創新。他強調，設計服務已從早期單純滿足使用者需求功能，延伸至賦予產品溫度與故事，是傳產轉向高值化的關鍵。

23日成果發表會邀請台華精技、愛烙達及優織隆等三家廠商現身說法。台華精技透過設計導入，從傳統鈑金代工轉型品牌化，其開發的公用家具與燈具已獲桃園機場第三航廈採用；優織隆則落實循環經濟，每年處理150公噸廢棄鳳梨葉，將其轉化為低碳纖維布料，成功獲得國際大獎並外銷海外。

此外，愛烙達則由傳統瓦斯噴槍代工起家，透過設計將戶外暖爐結合生活美學，研發出兼具安全與美觀的室內裝飾火焰產品，順利打入歐洲高端市場。

李純孝表示，IDDI計畫將持續扮演產業轉型推手，今年已接獲100多件申請案，預計將遴選出30多家優質廠商進行輔導，協助更多台灣企業驅動創新。

設計

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